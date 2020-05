Răpită în plină zi, de pe stradă. Motivul este incredibil: ”A zis că mă omoară pe mine în locul ei”

Experiență de groază pentru o femeie de 45 de ani, din Iedera, județul Dâmbovița. Femeia spune că a fost luată cu forța de pe stradă de un bărbat, care a împins-o într-o mașină.

Agresorul, o cunoștință în vârstă de 40 de ani, voia să smulgă de la ea o informație privind adresa fostei lui iubite.

Victima a reușit totuși să sară din autoturism, la o trecere de pietoni, iar un trecător a apelat numărul de urgență 112 și le-a cerut ajutorul polițiștilor.

Victima: ”Am dat cu piciorul, uitați-vă în ce hal sunt!”.

Femeia povestește că era pe o stradă din Târgoviște și la un moment dat a fost atacată din spate, de un individ.

L-a recunoscut imediat, era fostul iubit al nepoatei sale, de 30 de ani. Tânără s-a mutat la o mătușă, după ce s-a despărțit de el.

Victorița Balint, victimă: ”Mi-a luat telefonul, m-a târât vreo 5 metri și m-a băgat în mașină forțat. Am avut noroc că nu a pus la ușa alea, care se închide și am dat cu piciorul, am fugit din mașină. A zis că dacă nu îi dau femeia mă omoară pe mine în locul ei”.

Un trecător a văzut scena, iar în momentul în care femeia a fost aruncată în mașină n-a stat pe gânduri și a sunat la 112. A alertat polițiștii, iar în scurt timp agenții au reușit să dea de urma suspectului și au găsit și victima.

Bărbatul spune că nu a vrut să-i facă rău

Agent Ana Maria Liță, purtător de cuvânt IPJ Dâmbovița: ”Au identificat un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Ulterior, acesta a fost condus la sediul poliției pentru cercetări”.

În fata polițiștilor, individul a recunoscut că a forțat-o pe femeie să urce în mașină, dar susține că nu voia să-i facă rău, ci doar să o determine să îi spună unde se află nepoata ei.

A fost reținut inițial, pentru infracțiunea de lipsire de libertate, dar după o noapte în arest magistrații au decis să fie cercetat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.