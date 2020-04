A fost răpită de mama ei și abandonată într-o cameră de hotel. În ce stare a fost găsită dup 6 ani

Penelope Inks, acum în vârstă de 15 ani, avea nouă ani când a fost răpită de mama ei, o fostă actriță, care s-a numărat pe lista FBI a celor mai căutate persoane, transmite Mirror.

Fata a fost găsită abandonată într-o cameră de hotel și înfometată, cântărind aproximativ 30 de kilograme.

Autoritățile au reușit să o găsească pe victimă, după ce mama acesteia a cerut ajutor, folosindu-se de alt nume și declarând că este în pericol, după ce fostul ei soț ar fi încercat să o otrăvească. După mai multe cercetări s-a descoperit că femeia era cea căutată de atâția ani.

