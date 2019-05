Radu Mazăre, prima reacție după extrădare: ”Sunt mândru de tot ceea ce am făcut”

Radu Mazăre a oferit, printr-un comunicat, prima reacție după ce a fost extrădat din Madagascar pentru a-și executa pedeapsa primită în România.

Comunicatul transmis de Radu Mazăre:

”De peste patru ani nu mai dau declaraţii şi nu mai sunt deloc implicat în viaţa publică sau politică. Cu toate acestea constat că numele meu, viaţa şi persoana mea suscită în continuare un uriaş interes. Nu înţeleg de ce şi nu pot să fiu decât surprins şi impresionat.

În acest context doresc să fac câteva precizări, cu scuze pentru lipsa de modestie: sunt mândru de tot ceea ce am făcut în viaţă, am construit de la zero ziare, radio sau televiziuni atunci când nu eram implicat în politică. Ca primar am construit case pentru tineri şi nevoiaşi, am îmbunătăţit infrastructura şi economia oraşului Cta şi, foarte important, am reconstruit staţiunea Mamaia, pe care am scos-o din praf, ruine şi anonimat, făcând o celebră. Şi lista poate continua pe o pagină întreagă. Şi în Africa când am ajuns am procedat la fel: am construit un resort într-o junglă sălbatică, doar cu localnici inimoşi, fără utilaje şi facilităţi.

Desigur, am făcut în viaţa mea şi greşeli, că orice om, dar n-am făcut rău intenţionat niciodată, nimănui, fiind şi un om cu frica lui Dzeu.

Văd că foarte mulţi vorbesc despre condamnarea mea de 9 ani şi a celorlati oameni din acest dosar, care este în opinia mea şi a avocaţilor una absolut nedreaptă şi revoltătoare.

Pe fondul acestui dosar, la Curtea de Apel Bucureşti, pe parcusul a 8 ani de proces, a 106 termene şi a 5 judecători schimbaţi, s-au realizat de către instanţă două expertize judiciare – mamut . Una de evaluare imobiliară şi una topografica. Ambele expertize au evidenţiat un prejudiciu zero, demolând raportul DNA-ului făcut în acest sens. Aşa se face că la finalul judecăţii la Curtea de Apel au fost zeci de achitări în dosar iar eu am fost condamnat cu suspendare, ca să fie ceva.

În apel însă, la ICCJ, "celebrul şi temutul" judecător Ionuţ Matei, pus cu mâna preşedinte de complet în mod nealeatoriu, cunoscut ca un apropiat şi un bun executant al sistemului securist reînviat în ultimii ani în România, m-a condamnat, în doar 3 termene, la 9 ani de puşcărie. Cum? Foarte simplu:

− 1. a înlăturat expertizele judiciare neutre realizate de instanţă de fond şi s-a bazat numai pe rapoartele acuzatorului, adică ale DNA

− 2. fără probe noi, le-a reinterpretat pe cele existente deja.

Trebuie adăugat că în dosarul ANRP 1, dosar similar cu al meu, în motivarea achitării inculpaţilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se scria că nu pot răspunde membrii comisiei de retrocedare pentru valorile din expertizele realizate de către evaluatori autorizaţi în cazul retrocedărilor. Adică, invers de cum s-a apreciat în dosarul meu!!!

Toate considerentele de condamnare a mea sunt clar împotriva jurisprudenţei şi deciziilor CEDO de până acum, dar, sigur, până voi ajunge să fiu judecat acolo voi face puşcărie. Ca şi în cazul primarului Mircea Gutău!

Eu consider că nu asta este justiţie. E doar o bătaie de joc!

După ce am făcut puşcărie în Madagascar, acolo unde apelul deţinuţilor se făcea într-o curte cu pământ şi mizerie pe jos, unde 1400 de oameni stăteam în genunchi şi cu mâinile la ceafă, fără paturi şi toalete, crede oare cineva că nu o supravieţuiesc în puşcăriile din România?

Mă voi descurca onorabil şi demn!

Amintirile şi iubirea nu mi le poate lua nimeni!”

Mazăre are multiple condamnări



Radu Mazăre a fost adus luni seara în ţară cu un avion sub escorta Poliţiei şi a fost închis în Penitenciarul Rahova, unde va sta în carantină 21 de zile, după care va fi transferat la un penitenciar apropiat de localitatea de domiciliu.

Mazăre a plecat în Madagascar de mai mult de un an, iar acolo a făcut demersuri pentru obţinerea azilului.

Fostul edil are multiple condamnări în România. Pedeapsa definitivă care a atras cu sine şi mandatul internaţional de căutare este cea pronunţată în 8 februarie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, când Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.

De asemenea, el mai are o condamnare de 9 ani şi 10 luni în dosarul "Polaris", dar şi o condamnare de 6 ani şi 6 luni închisoare primită într-un dosar de abuz în serviciu, însă ambele decizii nu sunt definitive.