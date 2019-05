Reacţia premierului, după ce a primit refuzul scris al lui Iohannis privind remanierea

Viorica Dăncilă susţine că refuzul preşedintelui privind cele 3 propuneri de miniştri "este bazat pe oportunitate".

Refuzul preşedintelui Iohannis trebuia bazat pe legalitate, nu pe oportunitate, care aparţine premierului, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dăncilă, după ce şeful statului a anunţat că a transmis PSD, în scris, refuzul său cu privire la propunerile pentru ministerele Justiţiei, Fondurilor Europene şi Românilor de Pretutindeni.

"Am văzut declaraţiile domnului Iohannis. Am primit refuzul. Aşa cum mă aşteptam, refuzul este bazat pe oportunitate, şi oportunitatea este a primului ministru, şi nu pe legalitate. Cred că trebuie să înţeleagă că fiecare avem anumite atribuţii şi că trebuie să ne încadrăm în aceste atribuţii. Noi ca lideri (...) trebuie să fim un exemplu pentru ceilalţi şi să respectăm legea. Deci eu cred că această motivare trebuia să fie pe legalitate şi nu pe oportunitate. Oportunitatea, repet, trebuia să fie a primului ministru, care îşi asumă buna funcţionare a Guvernului şi bineînţeles implicaţiile pe care le presupune acest lucru", a precizat Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită în judeţul Prahova.

Dăncilă susţine că Iohannis "a pus la colţ Guvernul"

Premierul a remarcat faptul că şeful statului "a pus iar la colţ Guvernul României".

"Am văzut că domnul preşedinte nu a ratat ocazia de a pune iar la colţ Guvernul României. Mă aşteptam la obiectivitate din partea domnului preşedinte şi să spună faptul că este bucuros că România are o creştere de 5% în primul trimestru al acestui an - lucruri care sunt evidente. Şi cred că astfel puteam să avem şi o imagine bună de ţară. Şi cred că în primul rând trebuia să ne gândim la acest lucru şi după aceea la beneficiile personale sau electorale, şi cred că această abordare ar fi benefică în primul rând pentru România şi pentru români", a adăugat Viorica Dăncilă.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a transmis PSD, în scris, refuzul său cu privire la propunerile pentru ministerele Justiţiei, Fondurilor Europene şi Românilor de Pretutindeni.

"Înainte de sfintele sărbători de Paşti, mi-au propus pesediştii o remaniere a acestui Guvern, nu pentru a face guvernarea mai bună, nu vă faceţi iluzii, s-au certat ei între ei, găştile, acolo în interiorul PSD-ului, şi au venit cu trei propuneri. Persoanele propuse: Nicolicea, Florea şi Brăiloiu. Şi le-am spus atunci că nu sunt de acord cu această remaniere, fiindcă nu aduce nimic nou, nu aduce nimic bun şi nu este făcută pentru a guverna mai bine. Astăzi le-am dat pesediştilor refuzul meu şi în scris, ca să înţeleagă mai bine că nu sunt de acord cu această remaniere", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni.

El a susţinut că PSD se preocupă de problemele lui Liviu Dragnea, nu de cele ale României sau ale românilor, adăugând că lucrurile pot fi schimbate prin vot.

