Planul B al lui Dragnea după ce Iohannis a refuzat remanierea. Dăncilă ezită să ceară restructurarea

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marți seară că refuză să numească noii miniştri propuşi de PSD, dar şi că din punctul său de vedere, această remaniere este o farsă.

Ca atare, premierul Viorica Dăncilă a numit trei interimari: Ana Birceall, la Justiţie, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, şi Radu Oprea, în fruntea Ministerului pentru românii de pretutindeni.

Liviu Dragnea vrea însă un guvern cu atribuţii depline şi are pregătit un plan B. Şeful PSD va încerca să forţeze restructurarea Guvernului printr-un vot în Parlament.

Astfel, Eugen Nicolicea ar putea ajunge ministru al Justiţiei în locul lui Tudorel Toader şi ar putea da ordonanţa de urgenţă privind completurile de 5 judecători. Şi totuşi, premierul Viorica Dăncilă ezită, cel puţin deocamdată, să ceară restructurarea cabinetului pe care îl conduce.

Cu trei miniştri demisionari şi un premier care nu pare că vrea să-şi restructureze guvernul, preşedintele Klaus Iohannis pune şi el pe jar liderii PSD. Şeful statului a anunţat că respinge propunerile de miniştri făcute de social-democraţi şi i-a cerut, telefonic, Vioricăi Dăncilă alte variante.

Klaus Iohannis: „Mi se pare că această remaniere este neavenită. Cele 3 propuneri nu sunt de acord, sunt persoane nepotrivite, ca atare nu le accept. Persoanele pur şi simplu nu sunt pregătite, nu au ţinuta necesară pentru a ocupa portofoliile de miniştri."

Liviu Dragnea se aştepta la un blocaj din partea şefului statului şi a încercat să o convingă pe Dăncilă să ceară restructurarea Guvernului. Adică schimbarea celor trei responsabili de la Justiţie, Fonduri Europene şi pentru românii de pretutindeni - printr-un vot în Parlament, fără a mai fi nevoie de girul lui Klaus Iohannis. Într-o şedinţă a coaliţiei, Călin Popescu Tăriceanu n-ar fi avut obiecţii. Numai că, potrivit unor surse din PSD, Viorica Dăncilă ezită să ajungă la un vot în Parlament de teamă să nu rămână fără susţinere politică. S-ar ajunge la o situaţie fără precedent.

Klaus Iohannis: „Vom vedea dacă vor reuşi în Parlament, dar o astfel de încercare aş trata-o ca pe o încercare de a-l ocoli pe preşedinte şi vedem cu departamentul de specialitate dacă juridic e în regulă."

Un vot în Legislativ ar însemna şi un nou test pentru majoritatea parlamentară, în condiţiile în care UDMR a anunţat deja că lasa coaliţia de guvernare să-şi dovedească puterea. Pentru o schimbare a structurii Guvernului, sunt necesare 234 de voturi, iar coaliţia de guvernare este la limită. Pe foaie, are 240 de parlamentari, numai că mulţi sunt plecaţi deja în concedii.

Liviu Dragnea, după CEX PSD: „Noi am avut majoritate de când am câștigat alegerile. Ne-ați tot cântat prohodul în permanență. Ați tot spus în permanență că PSD nu mai are majoritate și am avut mereu. Avem și acum."

Conducerea PSD a cerut schimbarea Nataliei Intotero cu Liviu Brăiloiu, la Ministerul românilor de pretutindeni. În locul Rovanei Plumb, de la Ministerul Fondurilor Europene, a fost propusă Oana Florea. Cea mai controversată propunere este însă cea a lui Eugen Nicolicea, pe care conducerea PSD l-ar dori ministru al Justiţiei în locul lui Tudorel Toader.

