Racheta chinezească uriaşă a scăpat complet de sub control şi ar putea lovi oriunde. Care este cel mai rău scenariu

O rachetă lansată de chinezi, la sfârșitul lunii trecute, provoacă îngrijorare - a fost scăpată de sub control și se apropie de Pământ, cu o viteză de aproximativ 29.000 de kilometri pe oră.

Pentagonul o monitorizează, dar mai multe state fac de zor calcule, pentru că nu se știe unde se va prăbuși. Este de așteptat să se dezintegreze parțial la intrarea în atmosferă, și, în cel mai probabil scenariu resturile vor cădea în mare. Nu este totuși exclus să aterizeze într-o zonă populată.

Racheta a fost lansată miercurea trecută de la centrul spaţial din provincia Heinan. A avut misiunea de a plasa pe orbită primul modul al viitoarei staţii spaţiale chinezeşti.

După separarea modulului spaţial, lansatorul a început să orbiteze planeta pe o traiectorie neregulată, pierzând încet altitudine, ceea ce face aproape imposibilă orice predicţie despre punctul său de intrare în atmosferă şi, prin urmare, punctul de impact.

Will Ripley, corespondent CNN:

„Oamenii de ştiinţă ne spun să nu ne panicăm. Clar nu va fi sfârşitul lumii! Da, o rachetă de 22 de tone, o cincime din greutatea Statuii Libertăţii, se vântură în jurul lumii cu viteza de aproape 28.000 de km la oră şi ar putea lovi oriunde după ce reintră în atmosfera terestră”.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului:

„Înţeleg că este vorba despre întregul corp al rachetei, e aproape intact şi se prăbuşeşte. Departamentul de Apărare Spaţială estimează că va ajunge pe Pământ în jurul datei de 8 mai. E prea devreme ca să ştim cu exactitate unde se va prăbuşi.”

Şi dacă rămâne întreg, sunt şanse mari ca lansatorul să se prăbuşească în mare, întrucât planeta este apă în proporţie de 70%.

Will Ripley: „Există însă şi riscul să cadă într-o zonă dens populată precum Hong Kong ori New York, au existat în trecut asemenea incidente, când bucăţi au căzut în zone populate. De pildă, într-un sătuc a căzut o ţeavă de 12 metri, fără să rănească pe cineva. Cel mai rău scenariu posibil este, într-adevăr alarmant, mai ales că nu vom şti unde va cădea până cu câteva ore înaintea impactului. Ce trebuie să reţinem este: da, asemenea lucruri se pot întâmpla, s-ar putea întâmpla în viitor tot mai des, mai ales ca Beijingul are de gând să lanseze tot mai multe rachete mari, pe măsură ce se apropie de sfârşit construcţia staţiei lor spaţiale, până la sfârşitul lui 2022.”

Potrivit astrofizicianului Jonathan McDowell, de la Universitatea Harvard, „ultima dată când au lansat o rachetă Long March 5B, chinezii s-au trezit cu tije mari de metal zburând prin cer și deteriorând câteva clădiri din Coasta de Fildeș".

Pentagonul a botezat obiectul 2021-035B și acesta poate fi urmărit pe mai multe site-uri care îi monitorizează traseul.

John Kirby: „Nu avem prea multe informaţii legate de revenirea pe Pământ, în acest moment, şi nici despre cum vor arăta lucrurile. Secretarul Apărării urmăreşte situaţia. Când vom şti mai multe, o să vă spunem. Dar e prea devreme acum să facem speculaţii despre ceea ce s-ar putea întâmpla.”