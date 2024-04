”Putem să nu mâncăm nimic 40 de zile”. Mihaela Bilic: ”Cu cât mâncăm mai puțin, cu atât suntem mai sănătoși”

Astăzi vorbim despre postul intermitent. Ce efecte are asupra siluetei și digestiei, ne spune medicul Mihaela Bilic, la „ Doctor de bine ”.

Tot suntem în post și cuvântul acesta este din nou la modă, iar eu nu pot decât să le mulțumesc americanilor că au inventat noțiunea de post intermitent, sună așa, foarte științific. Că dacă îi spuneai omului să facă foamea și să sară peste mese, era nasol, părea că tu ești de la țară și nepregătit. Iată, însă, cu o titulatură de asta elevată, parcă altfel facem foamea.

La capitolul post intermitent se fac o mulțime de greșeli; avem impresia că nu mâncăm- nu mâncăm, dar și când mâncăm, mâncăm tot frigiderul.

De ce este de bine să mâncăm mai rar? Culmea, nu doar pentru siluetă, ci și pentru sănătate. Ei bine, avem grijă de ficatul nostru- e fantastic ce uzină de metabolizare este, aș spune că este organul central. OK, inima pompează sângele, dar fără ficat nu am avea glicemie, nu am avea acel carburant care circulă prin sânge și care hrănește toate celulele.

Multă lume crede că acest carburant, carbohidrații, îi luăm din alimentație; noi trebui să știm însă că ficatul este și un rezervor de glucoză și el știe, din grăsime, din proteine, să facă glucoză.

Deci noi nu avem niciun risc să nu mâncăm, și nu o zi, două, trei, putem să nu mâncăm 40 de zile. Sunt medici nutriționiști care au consumat doar lichide, sub control medical, și au văzut că 40 de zile fără mâncare nu este nimic dramatic.

Capul poate să fie ”drama queen”, să ne convingă să mâncăm mai mult

De ce? Pentru că ficatul procesează grăsimile și proteinele din organism și menține glicemia. În același timp, însă, dacă vrem să îi mai dăm și lui o pauză- pentru că ce face mâncatul ăsta, noi suntem ca niște bebeluși care n-au fost înțărcați. Noi mai stăm un pic, mai ronțăim ceva, omenirea nu a avut niciodată o abundență alimentară de o așa dimensiune, ca atunci când te plictisești, atunci chiar când nici nu-ți este foame, mai mănânci ceva.

Capul poate să fie un fel de ”drama queen” și să ne inducă aceste stări dramatice- mă doare capul pentru că n-am mâncat, de exemplu- ca să ne determine să mâncăm. E clar, obiectivul lui e să mâncăm cât mai des.

În schimb, bietul ficat este un organ mai tăcut și nu știe să spună stop. Noi, dacă am vrea să ne funcționeze mai bine metabolosmul, ar trebui să ne gândim la ficat ca la o uzină care dacă tot timpul îi duduie motoarele nu mai are timp să facă revizie, să facă curățenie. Există chiar un proces de curățenie, de îndepărtare a tuturor celulelor îmbătrânite, moarte, bolnave.

Închipuiți-vă cum se spală trotuarele cu jetul de apă, exact așa este ficatul. Dacă ar avea măcar 5 ore de pauză între mese, el ar putea să-și facă această curățenie internă. Noi, dacă la fiecare 2 ore mai mâncăm ceva, întrerupem acest proces.

Postul intermitent înseamnă mâncat mai rar și mai puțin

Deci, da, postul intermitent e bun și să înțelegem prin el mâncat mai rar, dar tot puțin. Deci nu mâncăm la o singură masă pe zi cât pentru cele trei mese pe care le-am sărit. Iar intervalul între mese ar bine, și în condițiile în care nu facem post intermitent, să fie de 5-6 ore la adulți.

Cu cât sunt mesele mai spațiate, cu atât organismul funcționează mai ușor și foamea se disciplinează. Noi, dacă învățăm ca și cățelușii, dacă primim o farfurie de boabe la prânz și una seara, ne va intra în reflex în 2 săptămâni și vom avea o disciplină.

Dacă în schimb ronțăim nonstop, e ca și țigara, de ce ronțăim, de aia am mai ronțăi. E bine să mâncăm mai rar și mai puțin, dacă vrem să-i zicem post intermitent e OK, însă ideea este cu cât mâncăm mai puțin, cu atât suntem mai sănătoși.

