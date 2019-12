Pui de urs lovit de tren în Brașov. Medicii l-au găsit agonizând

Incident pe calea ferată în judeţul Braşov. Un pui de urs a fost lovit de tren, iar medicii veterinari ajunşi la faţa locului au fost nevoiţi să îl eutanasieze, căci animalul a fost grav rănit la cap şi nu mai avea nicio şansă de salvare.

Traficul feroviar nu a fost afectat.

Accidentul a avut loc în jurul ore 9 dimineaţa, pe calea ferată, în zona Timiş, între Braşov şi Predeal. Mecanicul de tren susţine că nu a putut evita impactul şi a anunţat totul prin 112.

La faţa locului s-au dus vânătorii fondului cinegetic din zonă, reprezentanţi de la direcţia sanitar veterinară, dar şi pompieri.

Inspectorii DSV au constat că puiul de urs are sub 1 an şi în urma impactului a suferit mai multe fracturi la cap, iar rănile erau incompatibile cu viaţa. L-au găsit agonizând şi au decis că trebuie eutanasiat. Procedura a fost făcută de un medic veterinar. În tot acest timp vânătorii s-au asigurat că mama puiului nu este în apropiere, ca să evite un posibil atac.

