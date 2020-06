Protest de amploare la Târgu Mureș. Ce au cerut sute de angajați ai societății de salubrizare

Un protest de amploare a avut loc marți la Târgu Mureș, după ce sute de angajați ai societății de salubrizare au aflat că își vor pierde locurile de muncă.

Aproape 400 de angajați s-au adunat în fața instituției pentru a cere administratorilor să găsească soluții.

Reprezentanții companiei spun că nu au ajuns la un acord cu autoritățile locale, iar contractul între cele două părți a încetat deja.

”Am lucrat și în timpul pandemiei ca să fie orașul curat”

Jandarmii și polițiștii au încercat să mențină ordinea, însă oamenii au rămas cu supărarea și teama zilei de mâine.

Angajat: ”Ne trezim să ne luam concedii pe două săptămâni că ne plătește pe urmă, ne trezim că o să cădem afară de aici. Vrem să avem o soluție noi care am muncit atât. Noi am lucrat și în pandemie, am lucrat ca orașul să fie curat.”

Angajat: ”Aici suntem patru sute de oameni, ce facem, angajează pe alții?”

Angajat: ”De pe o zi pe alta ne-au dat afară. Avem copii, familie, s-au schimbat lucrurile. Nu s-a semnat contractul și a semnat altceva. Lor nu le pasă de nimeni.”

Societatea de salubrizare este în insolvență, iar după mai mute prelungiri, contractul cu primăria orașului a încetat luni. Totuși, administratorii spun că vor încerca să găsească soluții.

Dan Ciubuca, administrator judiciar: ”Având contractul expirat din 15, nu s-a putut lua o decizie locală, nu s-a prelungit contractul și am rămas fără baza legală. Nu am fost invitați nici la negocieri. O mare parte au încă concedii neefectuate până când vor găsi soluții.”

Contract provizoriu cu o altă firmă

Ca să nu rămână mormane de gunoaie în fața caselor, autoritățile locale au semnat un contract provizoriu cu o altă firmă, până la organizarea licitației.

Dorin Florea, primar Târgu Muerș: ”Au fost o serie de demersuri în care a fost angajat Consiliul Județean. A fost acolo prelungit cu aproximativ trei ani de zile, este o lege proastă, dar și modul în care au gestionat a adus la aceste întârzieri nepermise.”

Protestul s-a încheiat fară incidente însă cei aproape 400 de angajați sunt disperați că vor rămâne fară serviciu.