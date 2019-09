Protest cu cruci la Parlament: „Trebuie să alegem direcţia vântului dacă vrem să tragem un foc”

Peste o sută de pădurari din toată ţara au strigat, marți, în fața Parlamentului că le este teamă să mai intre în păduri.

Cinci dintre ei au fost ucişi, în ultimii ani, de hoţii de lemne şi cer o lege care să le permită să fie mai bine înarmaţi. Protestatarii au purtat cruci cu numele celor omorâţi, ultimul dintre ei chiar în această lună, în judeţul Iaşi.

Pădurarul Raducu Gorcioara din Iaşi a fost omorât acum două săptămâni în pădurea de peste 500 de hectare pe care o păzea. Pădurarul Ieronim Oul a fost lovit cu sălbăticie de doi hoţi de lemne care apoi i-au aruncat trupul într-un pârâu.

Danel Boboc era singur în pădure când a surprins un hoţ. A fost găsit fără suflare în pădure, a doua zi.

În semn de respect, crucile lor au fost purtate de colegi în fața Parlamentului. Nu exista însă pădurar care la un moment dat să nu fi fost în pericol.

Artenie Radu, pădurar Vaslui: „Au blocat şoseaua cu căruţele şi cu două maşini. Mi-au dat cu cuţitul şi cu sticla în cap. Cu un pumnal. Au sărit toţi pe mine, mi-au rupt piciorul drept.”

Neculai Buzatu, Ocol Silvic Paşcani: „M-au înconjurat 17 hoţi de lemne, un pic dialog cu ei, o parte au plecat, trei s-au întors au tăiat trei arbori. I-am fotografiat, am stat ascuns. Dacă nu-i pândeam, plăteam cioatele."

Pădurarii recunosc deschis că le este frică să intre în pădure şi încearcă să evite contactul cu hoţii de lemne. Preferă să sune la 112 dacă au semnal în desiş.

Vasile Susu, pădurar Vrancea: „Nu se ştie ce se întâmplă, dacă mai ajungem acasă.”

Reporter: „Când vă întâlniţi cu hoţii de lemne cum acţionaţi?”

Pădurar: „Știm să-i ocolim.”

Reporter: „Îi ocoliţi?”

Pădurar: „Bineînţeles, unul contra 6, decât numai cu geaca pe tine...”

Reporter: „Aveți pistol cu gaze?”

Pădurar: „Îl ţinem într-o ladă de când l-am luat. Trebuie să alegem direcţia vântului dacă vrem să tragem un foc de avertisment, altfel adormim noi şi ei pleacă."

Directorul Romsilva recunoaşte problema şi spune că pădurarii au murit la datorie pentru că legea nu permite înarmarea lor.

Gheorghe Mihăilescu, director Romsilva: „Noi ce am făcut? Am dotat pădurarii cu ce ne-a permis legea, uniforme, telefoane mobile, echipament de protecţie. Am avut o dificultate cu armele. Este o problemă care trenează în România de15 ani."

Adică, pădurarii nu au voie să aibă puşca aşa cum era pe vremuri. Cei mai norocoşi, acolo unde s-au făcut licitaţii, au pistoale cu gaz sau pistoale Carpaţi. Mulţi însă refuză să le poarte pentru că sunt într-o stare tehnică proastă şi se pot descărca oricând.

Pădurarii cer să fie înarmaţi fie cu puşti fie cu pistoale mitralieră AKM aşa cum era posibil acum câţiva ani. O altă soluţie propusă de Romsilva este înarmarea lor cu arme cu gloanţe de cauciuc, la fel ca în Polonia.

