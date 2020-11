Programul "Plan de viaţă" le sare în ajutor tinerilor care părăsesc centrele de plasament după vârsta de 18 ani

Tinerii din centrele de plasament primesc de miercuri un nou sprijin, datorită campaniei "Plan de viaţă", un program care îşi propune să-i ajute pe cei care părăsesc sistemul de protecţie la 18 ani şi sunt lăsaţi de izbelişte.

Tinerii se simt dezorientaţi şi reuşesc cu greu să-şi găsească un loc de muncă şi o locuinţă potrivită, iar unii sunt marcaţi pe viaţă de acest start dezastruos. Anual, aproximativ trei mii de tineri sunt nevoiţi să plece din centrele de plasament la majorat. Acum, se pot adresa pe internet acestor oameni generoşi, şi pot căpăta ajutor.

Tânăr centru de plasament: ”La un moment dat îmi făcusem un culcuş într-o maşină abandonată. Am dormit acolo. Când eram mic, eu eram copilul satului”.

Sunt poveşti ale tinerilor care au trăit până la vastă de 18 ani în centrele de plasament. Potrivit legii, la împlinirea majoratului, sunt nevoiţi să părăsească sistemul de protecţie, în condiţiile în care cei mai mulţi nu au o locuinţă unde să trăiască şi nici un loc de muncă. De astăzi, a fost lansată campania Plan de Viaţă, un program menit să îi sprijine pe tineri să îşi găsească un rost în viaţă.

Dragoş Bucur, realizator Visuri la Cheie: ”Plan de Viaţă este un program de integrare socială, menit să atragă atenţia asupra acestui fenomen care, din păcate, este ignorat, deşi afectează pe toată lumea”.

Până în prezent prin intermediul programului au fost sprijiniţi 10 tineri să-şi găsească un loc de muncă sau să urmeze mai multe cursuri profesionale astfel încât să îţi dezvolte diferite abilităţi şi să îşi găsească o meserie. În plus, toţi au acum o cameră proprie şi învaţă ce înseamnă să trăiască indepedent.

Tânăr din centru de plasament: ”Am decis să intru în acest proiect pentru a-mi găsi drumul în viaţă, îmi doresc să fiu un sprijin care este încă în centrul de plasament”.

Raluca Tudor, DGASPC: ”Ne dăm seama că un tânăr este integrat în societate în meomentul în care are şanse egale cu colegii lui, are un loc de muncă, are o locuinţă îşi întemeiază o familie, participă la viaţa comunităţii”.

Tinerii se pot adresa specialiștiilor şi pot accesa site-ul plandeviata.ro, unde găsesc oferte despre locuri de muncă, învaţă cum să îşi construiască un CV pentru angajare şi beneficiază de consiliere şi îndrumare.

În centrele de plasament din România trăiesc în jur de 50 de mii de copii şi adolescenţi.