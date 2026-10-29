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Procurorul General al României a participat la Forumul Procurorilor Generali din Statele Balcanice, în Turcia. Ce teme au fost discutate

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Procurorul General al României, Cristina Chiriac, a participat la cea de-a cincea ediție a Forumului Procurorilor Generali din Statele Balcanice, desfășurată în perioada 25–28 octombrie 2026, la Antalya, în Turcia.

autor
Aura Trif

Evenimentul a reunit procurori generali și delegații din opt țări: Bulgaria, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Macedonia de Nord, România și Slovenia. La reuniune a participat, în calitate de invitat de onoare, și Procurorul General al Georgiei.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre parchetele din regiune și combaterea infracționalității transfrontaliere. Printre temele abordate s-au numărat combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor, confiscarea produsului infracțiunii, combaterea migrației ilegale și rolul parchetelor în gestionarea provocărilor transfrontaliere.

În marja forumului, Cristina Chiriac a avut întrevederi bilaterale cu delegațiile din Georgia, Muntenegru, Slovenia și Turcia. Discuțiile au urmărit dezvoltarea relațiilor instituționale și consolidarea canalelor de comunicare directă.

Delegația Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost formată și din procurorul Flavian Popa, șeful Serviciului de cooperare judiciară internațională, și procurorul Ștefan Bălănescu, șeful Biroului de combatere a criminalității economico-financiare.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: procuror general,

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