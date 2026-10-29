Procurorul General al României a participat la Forumul Procurorilor Generali din Statele Balcanice, în Turcia. Ce teme au fost discutate

Evenimentul a reunit procurori generali și delegații din opt țări: Bulgaria, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Macedonia de Nord, România și Slovenia. La reuniune a participat, în calitate de invitat de onoare, și Procurorul General al Georgiei.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre parchetele din regiune și combaterea infracționalității transfrontaliere. Printre temele abordate s-au numărat combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor, confiscarea produsului infracțiunii, combaterea migrației ilegale și rolul parchetelor în gestionarea provocărilor transfrontaliere.