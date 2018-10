Procurorii au început audierile în cazul copilului mort la Sanador. Cum se apără medicul care l-a operat

Părinții lui Ştefan, băiețelul de un an şi 10 luni mort în urma unei intervenții chirurgicale la spitalul Sanador din București, au ajuns joi în fața procurorilor.

La audieri a venit și medicul SMURD care a ajuns la spitalul privat în urma apelului la 112 făcut de părinți și l-a resuscitat pe Ștefan.

În același timp, doctorița care l-a operat pe Ștefan a făcut primele declarații. Ea și câțiva colegi au subliniat că toate procedurile medicale au fost respectate și nu își explică deocamdată ce s-a întâmplat cu băiețelul.

Primul care a dat declaraţii a fost medicul echipajului SMURD. 4 ore a stat de vorbă cu procurorii şi le-a explicat minut cu minut ce s-a întâmplat sâmbătă noapte când a încercat să îi salveze viaţa lui Ştefan.

”Când am ajuns acolo doctorii deja resuscitau. Vreau să le cer iertare părinţilor pentru că nu am putut să fac mai mult”, a transmis acesta.

”Ne-a zis că e primul copil care i-a murit, că nu o să uite niciodată. Un om deosebit, îi mulţumim că el a preluat resuscitarea”, a spus mama copilului.

Echipajul SMURD a ajuns la spitalul clinic Sanador după ce părinţii au sunat la 112. Mama şi tatăl lui Ştefan spun că apelul a fost făcut chiar la sugestia medicului chirurg care le-a operat copilul.

”I-am zis soţului să o sune şi n- a zis să sune la 112. E sugestia ei, ea poate spune orice”, a spus mama copilului.

"Eu am primit un singur telefon, de la tatăl copilului, care mi-a spus că el a chemat SMURD”, a spus, de cealaltă parte, Laura Bălănescu, medicul chirurg care l-a operat pe Ștefan.

Tot în fața procurorilor a ajuns joi şi mama lui Ştefan.

”După terapie, copilul meu a avut doar o branulă, nu au recoltat sânge, au venit 8 ore incompetenţi, degeaba l-au văzut”, spune aceasta.

”Am constat că nu au făcut analize postoperatorii doar analizele de dinainte. Sunt convinsă că va fi dovedită culpa, în special postoperatorie şi a spitalului, oricât s-ar supăra reprezentanţii spitalului Sanador”, a transmis avocata care îi reprezintă pe părinții lui Ștefan.

Însă medicul chirirg care l-a operat pe Ştefan susţine contrariul.

''Nu ştiu nici eu, nu am nicio explicaţie până în momentul acesta ce s-ar fi putut întâmpla. Intervenţia chirurgicală a evoluat fără evenimente majore şi nici din punct de vedere anestezic nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obişnuinţă. Au fost respectate toate protocoalel. Dacă este un copil peste vârsta de un an operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie. Numai că noi, la copiii sub un an şi de regulă când operăm în privat, îi ducem şi în terapie postoperator tocmai pentru a fi mai atenţi aici, decât suntem în spitalele de stat", se apără Laura Bălănescu.

Audierile de joi au fost încă un pas în ancheta penală desfăşurată la Parchetul Tribunalului Bucureşti, unde a fost deschis un dosar în rem pentru ucidere din culpă.

Miercuri, procurori au ridicat de la spitalul privat probele video, dar și dosarul medical al lui Ștefan. În el este şi fișa de observaţie în care sunt trecute concluziile operaţiei, dar şi monitorizarea de după intervenţia chirurgicală.

Iar joi au apărut noi acuzaţii la adresa spitalului Sanador. 3 fraţi susţin că medicii le-au diagnosticat greşit mama lor în mai multe rânduri.

În plus, la fel ca în cazul lui Ştefan, tinerii spun că au plătit în avans o sumă pentru intervenţiile chirurgicale.

Doris Andronescu, manager Sanador: - Sunt puşi să plătească înainte şi se poate întâmpla să fie şi complicaţii şi apoi se face decontul final şi pacientul completează suma respectivă.

Reporter: - De ce este nevoie de plată anticipată?

Doris Andronescu, manager Sanador: - Nu este o decizie a Sanador, îmi pare rău să vă spun că sunt mulţi pacienţi care nu mai platesc.

Tinerii vor depune plângere penală împotriva spitalului, căruia trebuie să îi mai plătească, şi după moartea mamei lor, zeci de mii de lei.

