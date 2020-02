Probleme pentru Tibi Ușeriu înainte de finalul Yukon Arctic: "Nu am putut să mai mănânc nimic"

Tibi Useriu este la 150 de km distanţă de finalul ultramaratonului Yukon Arctic din Nordul Canadei. Momentan se menţine pe poziţia a doua, însă este tot mai aproape de primul clasat, un elveţian care are un avans de patru ore.

Chiar dacă oboseala şi frigul îi dau mari bătăi de cap, el este optimist şi convins că poate duce cursa cu brio până la capăt.

După patru zile de cursă infernală, printre gheţuri, la temperaturi chiar şi de minus 40 de grade, Tibi Useriu duce o luptă extrem de dificilă cu propriile limite. I-a mărturisit fratelui său, la telefon, că înfruntă dificultăţi, dar este este optimist!

Tibi Ușeriu: "Sunt ok, umflat de la oboseala asta. Aștept să nu mai fie așa de frig. E crâncen. Degetele astea mă omoară, am avut treabă cu ele, trebuie să am numai grijă la ele că-s atâta de sensibile. Numai un pic dacă nu am grijă, deja îi gata, deja încep să mă doară atâta de rău, deci îi ceva. Am o degerătură micuță, dar nu așa de gravă. Trebuie să am grijă de ea."

Principalul său adversar este un elveţian cu o rezistenţă redutabilă. De câteva ori au alergat umăr la umăr, dar competiţia este foarte strânsă, mai ales ca fiecare îşi decide timpii de odihnă, hrană şi hidratare. De acasă, prietenii îl susţin pe Tibi cu entuziasm.

Cristian Deac, prieten: "A intrat pe ultima sută de mile, cel mai important e să ducă cursa până la final, că oricum locul doi e al lui. Locul unu se decide pe ultimii zeci de kilometri, se mai opreşte pe traseu şi se încălzeşte şi asta îi face bine. Starea lui de spirit e cea mai bună, pentru că aia îl determină pe el să ducă cursa până la final şi să nu se oprească orice ar fi."

Ultramaratonisul, care a câştigat de 3 ori consecutiv altă cursă printre gheţuri, tot în nordul Canadei, spune că se confruntă de această dată cu noi probleme: nu poate mânca aşa cum ar trebui.

Tibi Useriu: "Am dormit vreo trei ore, după care mi-am luat niște mâncare totuși, pentru că am avut probleme cu stomacul și nu am putut să mai mănânc nimic din ce am avut eu și m-am dus și mi-am luat de mâncare ca să pot să îmi pot reveni un pic cu stomacul."

Proiectul de suflet pe care îl promovează Tiberiu este Via Transilvanica, un traseu de 1.000 de kilometri din care s-a construit deja o treime. Voluntarii organizaţiei Tășuleasa Social îl aşteaptă pe campionul nostru, cu tot ce au mai bun.

Reporter: Cu ce îl aşteptaţi pe Tibi când se întoarce?

Bucătăreasă: Cu supă, cu mâncarea lui preferată, cu micul dejun, cu ochiuri şi salată.

După eşecul de anul trecut, când Tibi a fost nevoit să renunţe după 100 de kilometri, din cauza unor degerături, sportivul de excepţie speră să parcurgă cu bine, toată cursa.