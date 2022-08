PRO TV a lansat grila de toamnă, plină de surprize și aventuri. De ce noutăți va avea parte publicul, din 4 septembrie

Din micul sat Las Fierbinți până la căldura tropicală din Republica Dominicană și de la acțiunea din „Clanul” până la uimitoarea scenă „Vocea României”, PRO TV își duce publicul într-un carusel de emoții. În fiecare zi, de luni până duminică.

Show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici” poate fi urmărit din 4 septembrie, în fiecare duminică, luni și marți. Celebritățile trebuie să facă față provocărilor în cel mai intens reality show al momentului, prezentat de Cabral și de Adela Popescu.

Cabral: „Oameni buni, bine ați venit! Sper că sunteți bine acolo! Sunteți și vreau să vă felicit pentru că nu vă aflați pentru concurenți. Nici prezentator nu e ușor să fii”.

Adela Popescu: „Și ca să nu vă împingem și vouă răbdarea dincolo de limită, vă trimitem câteva imagini, nu înainte de tradiționala urare „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Noul serial „Clanul” va oferi, în fiecare joi, cea mai neașteptată experiență care combină calitatea cinematografică și scenele incredibile de acțiune, nemaivăzute până acum în România.

Denis Hanganu, actor „Clanul”: „E cu acțiune și nu exagerez când spun asta, e cu bătaie, e cu adrenalină, e cu mașini, e cu băieți răi, băieți buni. E cu mici povești de dragoste și cu multe răsturnări de situație”.

„Vocea României”, care a scris istorie, se întoarce la PRO TV cu antrenori noi, cu un scaun dublu și cu voci puternice.

Denis Roabeș, „The Motans”: „Au fost și sunt niște concurenți foarte puternici în acest sezon, e foarte multă emoție. De la fiecare concurent în parte am avut cate ceva de învățat”.

Din 7 septembrie se întoarce pe micile ecrane și emisiunea „Visuri la Cheie”. Dragoș Bucur și noua sa echipă de arhitecți sunt pregătiți să schimbe viețile unor familii.

În aceeași zi, telespectatorii vor putea urmări și un nou sezon „Las Fierbinți”. De două ori pe săptămână, miercuri și joi, ne vom delecta cu umorul, autoironia și situațiile absurde din cel de-al 21-lea sezon al acestui serial fenomen.

Din casele românilor nu vor lipsi nici programele de știri, difuzate la orele deja cunoscute. În prima jumătate a anului 2022, PRO TV a avut cea mai mare audiență din ultimii zece ani.

Aleksandras Česnavičius, CEO PRO TV: „Cred că această toamnă va fi foarte diversificată și echilibrată. Am văzut că oamenilor le place în continuare să vadă emisiunile care se întâmplă în studiouri. Am văzut, de asemenea, că oamenilor, mai ales după pandemia din ultimii ani, le place să iasă din spațiile închise, să fie afară, să vadă lucruri care se întâmplă în exterior. Poate că ați observat faptul că am împrospătat canalele de nișă pe durata acestui an. Cred că cea mai mare noutate pentru această toamnă este că vara aceasta am stabilit împreună cu Federația de Handbal ca PRO ARENA să fie casa handbalului românesc pentru următorii patru ani”.

Emisiunile PROTV vor putea fi urmărite pe VOYO, cu șapte zile înainte să fie difuzate la televizor.

