PRO TV lansează grila de toamnă! Ăsta-i spectacolul, asta-i televiziunea! Vezi ce surprize ți-am pregătit toamna aceasta!

Plecând din micul sat Las Fierbinți, la căldura tropicală din Republica Dominicană, de la acțiunea din Clanul, până la uimitoarea scenă Vocea României, PRO TV își duce publicul printr-un carusel de emoții. Acesta este spectacolul pe care PRO TV îl va oferi toamna aceasta, în fiecare zi, de luni până duminică.

”Am început anul 2022 într-o notă foarte puternică și suntem convinși că ceea ce le propunem telespectatorilor toamna aceasta ne va spori poziția de lider în piață. Am pregătit pentru publicul nostru mixul perfect care se va potrivi tuturor gusturilor și așteptărilor. PRO TV este mai mult decât un simplu post de televiziune, PRO TV este un stil de viață și ne place să credem că ceea ce facem atât pe ecran, cât și dincolo de el ne impactează pe toți ca societate. Acesta este motivul pentru care, la nivel de grup CME, am aderat recent la albert – asociația care reglementează sustenabilitatea mediului în audiovizual și film, și care are membri importanți din industrie precum Fremantle, ITV și Sky. Sub această umbrelă, două dintre producțiile noastre: Clanul și Vocea României au primit certificarea albert, fiind astfel primele producții de televiziune din România recunoscute drept ”producții neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon”. Aceasta este o schimbare importantă în modul în care ne desfășurăm operațiunile și vom continua să promovăm acest tip de comportament în cadrul companiei noastre și în exterior”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Ce programe vom vedea în această toamnă la PRO TV?

În fiecare zi a săptămânii, în Prime Time, telespectatorii PRO TV vor putea urmări cele mai importante și obiective știri, producții locale, filme și seriale pline de acțiune și aventură.

„Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Duminică, 4 septembrie, vom auzi pentru prima dată chemarea junglei. Telespectatorii vor putea urmări în fiecare duminică, luni și marți, provocările prin care vor trebui să treacă celebritățile în cel mai intens reality show al momentului, prezentat de Cabral și Adela Popescu. Cine va fi cel care va striga primul: ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” rămâne de văzut.

Visuri la cheie

Dragoș Bucur și noua sa echipă de arhitecți sunt pregătiți să îmbunătățească viața familiilor care au fost un exemplu pentru comunitățile lor și care sunt în sfârșit gata să-și vadă visurile devenind realitate. O mulțime de oameni vor putea beneficia direct de implicarea Visuri la cheie, iar începând de miercuri, 7 septembrie, vom vedea cum echipa transformă o casă în… acasă.

Las Fierbinți

Miercuri, 7 septembrie, vom trece granițele satului Las Fierbinți. De două ori pe săptămână, miercuri și joi, ne vom delecta cu umorul, autoironia și situațiile absurde din cel de-al 21-lea sezon al acestui serial fenomen. Ce tradiție!

Clanul

Cu o distribuție uimitoare, în care noua generație de actori își unește forțele alături de cei experimentați, noul serial Clanul va oferi joia cea mai neașteptată experiență care combină calitatea cinematografică și scenele incredibile de acțiune, nemaivăzute până acum în România.

Și dacă e vineri, 9 septembrie, e Vocea României. Show-ul care a scris istorie, locul în care întoarcerea unui scaun poate reprezenta primul pas către îndeplinirea unui vis – acela de a fi cunoscut de o țară întreagă drept Vocea României. Antrenori noi, un scaun dublu și voci puternice… acesta este show-ul pe care nu vrei să-l ratezi.

