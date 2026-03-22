Tratamentul doctorilor va fi combinat cu terapia psihologică, dar și cu sprijinul spiritual.

Tot mai mulți tineri dependenți de alcool, droguri ori jocuri de noroc ajung în situații limită, iar mărturiile lor arată acest lucru.

Pacienți: „Mi-am dat seama că am o problemă în momentul în care am început să nu mai fiu stăpân pe mine. Cel mai dureros a fost în momentul în care am ajuns să mint pe toată lumea, să mint prieteni, familie, să fur de la prieteni, de la familie.” (...)

„Am furat câteva zeci de mii de euro, cam pe acolo se învârt sumele jucate, ajunsesem să mă las de facultate, să îmi iau un job, cum a venit jobul au venit banii, au venit creditele, hai mai luăm un job, mai mulţi bani, mai multe credite, mai luăm un job”.

Specialiștii din Iași spun că tratează cazuri tot mai grave.

Preot Iulian Negru, coordonator Centrul Ortodox de Recuperare din Adicții „Sf. Maximilian" Iași: „În 99% dintre cazuri, am auzit tentative de sinucidere. Se distrug, pur și simplu, familiile.”

Ovidiu Alexinschi, medic psihiatru: „La nivel de cameră de gardă, sunt foarte multe urgențe, ajung în stadii destul de avansate, cu o dependență bine instalată, cu simptome uneori de sevraj, uneori de delirium.”

Alcoolismul, la Socola

Statisticile arată că aproape 100.000 de români sunt considerați dependenți de jocurile de noroc.

Iar în cazul alcoolismului, doar anul trecut la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi au fost tratate peste 3.000 de cazuri severe.

În acest context, în oraș va fi construit în premieră un spital dedicat tratării adicțiilor. Unitatea sanitară va avea 6.000 de metri pătrați, iar investiția este estimată la 20 de milioane de euro, bani de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Lucrările ar putea începe anul viitor.

Preot Lucian Apopei, director comunicare Arhiepiscopia Iașilor: „Ne dorim ca, în termen nu foarte îndelungat, să construim un spital, în care să îmbinăm vindecarea atât din punct de vedere sufletesc, cât și trupesc".

Cei internați în viitoarea unitate medicală vor avea parte, pe lângă tratament, de consiliere psihologică, terapie individuală și activități educaționale.