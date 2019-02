Primele declarații ale medicului fals: ”Statul român mi-a recunoscut diplomele, sunt medic”

Pro TV

Falsul medic italian Matteo Politi, care a operat în clinici din România sub numele de Matthew Mode, a făcut primele declarații după izbucnirea scandalului.

Într-o emisiune tv, Politi a afirmat că el este cel mai supărat în toată povestea, pentru că este numit medic fals. Matteo Politi, alias Matthew Mode, a mai spus că are tot dreptul de a profesa în România, pentru că i-au fost recunoscute și echivalate diplomele, relatează Libertatea.

”Când am venit în România, nu știam cum funcționează sistemul, am folosit un avocat căruia i-am dat toate documentele. Avocata s-a ocupat de tot și la final mi-a zis că am dreptul de a profesa în România”, a afirmat Politi într-o emisiune tv citată de Libertatea.

Falsul medic nu a răspuns la nicio întrebare legată de studiile sale, afirmând doar că va ”spune totul la momentul potrivit”.

”Din momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul în care statul român mi-a echivalat diplomele, mă numesc medic”, a mai spus Politi.

”Nu fug, dar prefer să nu vă spun unde sunt. Nu sunt un fals medic, nu-mi place să mă numiți așa”, a mai spus Politi.

Italianul cu doar 8 clase, care în ţara lui parca maşini a reuşit să păcălească mai multe clinici private spunând că este doctor şi a făcut cel puţin o intervenţie chirurgicală.

În Italia a fost condamnat cu suspendare tot pentru că a pretins că este medic. Dar la noi, suspectul consulta pacienţi după ce Direcţia de Sănătate Publică i-a eliberat o parafă medicală fără ca italianul să îi prezinte toate avizele necesare.

Cazul a fost făcut public de jurnaliştii de la Libertatea, iar Colegiul Medicilor Bucureşti a depus o plângere la Parchet. Toate spitalele private care colaborează cu medici străini vor fi verificate.

