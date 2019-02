Cum a ajuns un italian condamnat, cu 8 clase, să se deghizeze în medic. Mărturia unei tinere

Un caz şocant zguduie lumea medicală şi scoate încă o dată la iveală nepăsarea autorităţilor.

Un italian cu doar 8 clase, care în ţara lui parca maşini a reuşit să păcălească mai multe clinici private spunând că este doctor şi a făcut cel puţin o intervenţie chirurgicală.

În Italia a fost condamnat cu suspendare tot pentru că a pretins că este medic. Dar la noi, suspectul consulta pacienţi după ce Direcţia de Sănătate Publică i-a eliberat o parafă medicală fără ca italianul să îi prezinte toate avizele necesare.

Cazul a fost făcut public de jurnaliştii de la Libertatea, iar Colegiul Medicilor Bucureşti a depus o plângere la Parchet. Toate spitalele private care colaborează cu medici străini vor fi verificate.

Pro TV

Pe Facebook, Matthew Mode - pe numele său real Matteo Politi - se lauda cu intervenţiile sale medicale. Pagină lui este plină de fotografii şi filmuleţe în care aşa-zisul chirurg estetician italian se afla în cabinetul medical. Aşa îşi racola clientele.

Francesca este una dintre tinerele care ar fi vrut să apeleze la serviciile lui.

Francesca: "Eram interesată şi voiam să-mi fac şi eu rinoplastie şi văzând nişte rezultate destul de satisfăcătoare am zis, ok hai să merg la o consultaţie. Prietenii mei au zis ok, omul ăsta nu e medic, noi tocmai am aflat că operează fără să aibă la mână vreun certificat sau ceva care să ateste că e medic."

Ancheta făcută de jurnaliştii de la Libertatea arată cum aşa-zisul chirurg estetician este de fapt un italian cu 8 clase, care a reuşit să încheie contracte de colaborare cu mai multe clinici private din Bucureşti. Ba mai mult, anul trecut în luna decembrie, italianul a operat o femeie în Centrul Medical Monza. Reprezentanţii spitalului spun că femeia fusese consultata în prealabil în altă unitate medicală privată.

Pro TV

A fost o operaţie de schimbare a unei proteze mamare. Primele care au sesizat că este ceva în neregulă cu medicul au fost asistentele. Așa-zisul chirurg nu respecta regulile de igienă înainte de a intra în sala de operaţie.

Cum a fost posibil ca un individ cu opt clase, culmea, condamnat în Italia la un an şi jumătate cu suspendare pentru aceeaşi infracţiune, să ajungă să opereze? Procurorii şi autorităţile din Sănătate au început verificările. Suspectul a încheiat un contract de colaborare cu unul dintre spitale doar pe baza unei parafe medicale, eliberată de Direcţia de Sănătate Publică.

Pro TV

Procedura spune însă că un medic străin care vrea să profeseze în România trebuie să îşi echivaleze diplomele la Ministerul Sănătăţii, apoi să obţină avizul de liberă practică de la Colegiul Medicilor şi după aceea să meargă la Direcţia de Sănătate publică pentru eliberarea unei parafe.

Sorina Pintea, Ministrul Sănătăţii: ''Directia de Sănătate Publică a eliberat codul de parafa în baza unor acte lipsa. În baza unei doamne avocat care a cerut să i se elibereze că va aduce ulterior documetele. Asta am aflat eu după ce am aflat ce s-a întâmplat. Funcţionarul DSP a închis ochii şi a eliberat acest cod de parafă, urmează sancţiuni administrative, urmate de cele penale.Spitalul nu trebuia să angajeze doar pe baza parafei.''

Reprezentanţii Spitalului Monza spun că ''Grupul Monza se declară parte lezată în acest context şi a iniţiat demersurile judiciare necesare împotriva lui Matteo Politi. Niciun alt pacient al Grupului Monza nu a fost consultat sau operat de către Matteo Politi.”

Şi reprezentanţii clinicii Prestige spun că ''au existat mai multe discuții cu dl Matthew Mode, care însă s-au finalizat cu neînceperea unei colaborări" şi spun că se vor adresa instanţei ca parte civilă lezata în acest proces.

Pro TV

În luna Iunie, Ministerul Sănătăţii a refuzat certificarea diplomei, Colegiul Medicilor nu i-a dat acceptul pentru liberă practică. În decembrie, pe baza sesizărilor unor doctori, Colegiul Medicilor din București a cerut o anchetă a Parchetului.

Gheorghe Borcean, preşedintele CMR: "Procurorul va cerceta şi va vedea ce documente a depus încât să i se dea voie să lucreze. Am mai auzit de astfel de situaţii. Marketingul este mai important decât competenţa profesională."

Colegiul Medicilor le-a cerut celor de la DSP să verifice toate spitalele private care au colaborări cu medici străini.

Pro TV

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!”