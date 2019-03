Primarul Robu, pus să aducă aviz psihologic după ce a tăiat cablurile de net. "Halucinant"

Pro TV

Apar primele reacţii după ce primarul Timişoarei a lăsat o parte din oraş fără internet, tăind cu mâna lui cablurile de pe stâlp.

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a declarat, miercuri, că acţiunea de "ghilotinare" a cablurilor aeriene de comunicaţii a fost benefică pentru oraş, în timp ce OPC Timiş îi cere primarului aviz psihologic pentru munca la înălţime şi anunţă amenzi mari pentru primărie.

"Eu ştiu că am făcut un lucru bun pentru Timişoara, care e şi apreciat ca atare. S-a văzut inclusiv în sondajul pe care l-am realizat pe facebook, că din şase mii de cetăţeni care au răspuns foarte prompt, circa cinci mii patru sute spun că este un lucru foarte bun. Eu ştiu că sunt pericole de surpare a unor stâlpi, care ar putea să aibă consecinţe tragice datorită poverii pe care o reprezintă cablurile de pe ele", a afirmat primarul Robu, într-o declaraţie de presă.

Pe de altă parte, şeful OPC Timiş, Sorin Claudiu Susanu, a declarat tot miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că "este halucinant că responsabili ai primăriei Timişoara nu au putut face dovada că au fost notificaţi consumatorii afectaţi şi nu se cunoaşte numărul consumatorilor afectaţi de această măsură. (...). Primăria nu a justificat că avea dreptul să efectueze o astfel de acţiune. Vorbim de munca sub curent slab, de munca la înălţime. Primarul trebuie să aducă avizul psihologic pentru muncă la înălţime".

Primarul Nicolae Robu spune însă că solicitarea OPC a avizului psihologic pentru munca la înălţime denotă foarte limpede "o preocupare care are alt comandament decât binele oraşului" şi a precizat că nu există nicio plângere de la consumatori că au fost afectaţi.

"În acest caz, pe cine protejează domnul director? Că dânsul a cerut operatorilor, eu ştiu de la operatori, să le ceară clienţilor să depună plângeri. Aşa se exercită o astfel de funcţie? Vom face ca toate cablurile din Timişoara să ajungă în subteran. Există reţele pentru aşa ceva, a fost o minciună ordinară că asta e cauza pentru care nu au fost duse cablurile, că nu există reţele. E plin oraşul de astfel de reţele, sunt pe sute de kilometri. Pe majoritatea străzilor există tubulatură, nu e nicio scuză", a detaliat Nicolae Robu.

Edilul a subliniat că operaţiunea "ghilotina" are acoperire legală, fiind asigurat de responsabilii primăriei că "s-au făcut toate notificările de rigoare şi drept urmare e justificată o astfel de intervenţie în forţă inclusiv sub aspect legal". "Un singur lucru îmi pot reproşa, faptul că nu am ştiut că a doua zi este acea simulare de probă de bacalaureat. Nu eu am fost marele tăietor, aşa cum s-a reflectat, eu am tăiat doar un cablu. Am vrut să dau un semnal de hotărâre a noastră, de a recurge inclusiv la astfel de intervenţii pe care nu le dorim, evident", a mai adăugat Nicolae Robu.

Şeful OPC Timiş, Sorin Claudiu Susanu, a mai menţionat că reprezentanţii primăriei riscă amenzi de până la 100 de mii de lei şi că vor fi solicitate despăgubiri pentru consumatorii afectaţi.

"Noi vom solicita inclusiv despăgubiri pentru consumatori, pentru că ei au plătit şi trebuia să beneficieze de servicii. Măsurile i se vor aplica chiar şi domnului primar (...) Cercetările au început a doua zi după acţiune, iar controlul vizează primăria, ca instituţie. Primarul a desfăşurat o activitate în numele unei instituţii. Noi am făcut solicitări către Primăria Municipiului Timişoara, care sunt extinse către persoana care a realizat anumite lucrări. Dânsul, punctual, a tăiat acele cabluri; ar fi trebuit să aibă calităţile şi forma legală de a face acest lucru", a mai afirmat Sorin Claudiu Susanu.

