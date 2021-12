Primarul din Argeș dispărut, după ce instituția a luat foc și care apoi a provocat un accident, dispărând iar, a fost găsit

Primarul din Argeș, dat dispărut după ce instituția pe care o conduce a fost distrusă de un foc pus intenționat, a fost găsit de polițiști în noaptea de marți spre miercuri.

Paznicul unui mall din apropiere l-a văzut în apele râului Argeș. După ce a dat alarmă, primarul a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Înainte de acest incident, edilul a fost implicat într-un accident în Gorj, în timp ce era căutat de oamenii legii. La spital, a refuzat să fie internat. Între timp, la anchetatori au ajuns imagini din noaptea incendiului. Primarul a fost surprins de camere în timp ce pleca din zona.

Primarul comunei Beleți-Negreșți le-a spus salvatorilor că ... a căzut în apă accidental.

Dr. Marius Pascu, șef UPU Argeș: „Pacientul a fost adus într-o hipotermie moderată, din câte am înțeles a fost scos din apă, fiind și sumar îmbrăcât. Nu are arsuri, are niște leziuni legate de bandajul care-i fusese făcut pentru fractură de claviculă.”

Agent șef principal Florin Popa - purtătorul de cuvânț al IPJ Argeș: „A fost identificat pe raza municipiului Piteșți. Acesta a fost transportat la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri, urmând că după ce va primi îngrjiri să fie condus la sediul poliției orașului Topoloveni, pentru audieri și clarificarea tuturor aspectelor în care a fost implicat.”

Edilul a provocat acum două nopți un accident în Defileul Jiului. Într-o curbă s-a înfipt cu mașina într-un gard de protecție de pe margine și o ambulanță l-a dus la spitalul din Tg.Jiu.

Mihaela Țicleanu, Spitalul de Urgență Târgu Jiu: "A fost examinat de medicul de gardă. Și de un medic chirurg care i-au recomandat să rămână internat. Pacientul a refuzat internarea."

Primarul a plecat în grabă din spital deși avea fractură de claviculă și mai multe lovituri.

În noaptea în care primăria din Beleți Negreșți a fost incendiată, o cameră de supraveghere l-a surprins când pleca din zonă.

Focul a distrus clădirea Primăriei și o anexă în care se află arhivă. Incendiatorul ar fi scos mai multe dosare din dulapuri, le-a pus pe jos și le-a stropit cu motorina cumpărată pentru utilajele de deszăpezire.

"- Am avut 300 de litri de motorină.

- Și pe toți i-a împrăștiat prin primărie?

- Da, da. 14 bidoane de 20."

Mihai Marin a fost ales primar anul trecut. Înainte să între în politică a fost agent de securitate.

După ce a căștigat alegerile, a declarat că a descoperit mai multe nereguli la lucrările executate în comună și la felul în care a fost aplicată legea fondului funciar.

Recent, instituția pe care o conduce a fost vizată de un control al Prefecturii Argeș, dar raportul nu este finalizat.

"-Ultima dată când l-ați văzut era mai supăraț ?

-Nu știm, supărat era tot timpul."

Poliția nu a comunicat până acum dacă primarul are vreo implicare în incendiul de la Primărie.