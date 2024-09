Primărița din Mureș acuzată de fraude cu fonduri europene admite că a greșit, dar precizează: „Am făcut pentru oameni”

Ea spune că a vrut cu adevărat să-i învețe pe localnici cum să-și deschidă afaceri, ca să scape de sărăcie.

Femeia a fost lăsată în libertate și este cercetată sub control judiciar. Între timp, în comună, oamenii s-au împărțit în două tabere.

Potrivit procurorilor anticorupție, primărița comunei Deda a obținut bani europeni pentru instruirea a sute de localnici. În timpul cursurilor, oamenii ar fi trebuit să învețe cum să își asigure un venit ori să își deschidă o firmă. În realitate, la finalul acestor cursuri, ea s-ar fi folosit de numele unor oameni, ca să deschidă firme şi să încaseze alţi bani.

Lucreția Cădar, primar Deda: „Lucrând cu fonduri europene și pe investiții, bineînțeles că îți asumi o responsabilitate în accesarea fondurilor. Cine muncește și greșește, admit că am greșit, dar nu am făcut-o cu intenție sau cu rea voință pentru a-mi atrage mie personal foloase financiare. Regret ceea ce se întâmplă, am făcut pentru oameni... nu pentru mine personal”.

În comună, părerile sunt împărțite. Cei care au fost la cursuri anii trecuți spun că sunt dezamăgiți.

Localnică: „O promis că ne face și nu ne-a făcut nimic, o promis că ne face cameri, băi și n-a făcut nimica. Marea cu sarea ne-a propus.... Am făcut și eu școala de o zis că ne dă niște bani, nu ne-a intrat în conturi bani”.

Săteancă: „M-am mirat când am auzit că ce s a întâmplat. Ce o făcut știe Dumnezeu...”.

Localnic: „Mulți sunt împotriva dânsei”.

Potrivit procurorilor DNA, din proiectul pe fonduri europene au fost folosiți bani şi pentru cumpărarea a 9 ATV-uri. Valoarea totală a prejudiciului se ridică la aproape jumătate de milion de lei. Acum, primăriţa este cercetată în libertate, sub control judiciar, pentru fraude cu fonduri europene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: