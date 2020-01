Primari din toată țara, acuzați că au fraudat statul cu 2 mil. de €. Ce au făcut cu banii

Percheziţii de amploare, miercuri dimineaţă, în 25 de judeţe din ţară, dar şi în Bucureşti. Poliţiştii au descins la mai multe primării, de unde au ridicat documente despre operaţiuni financiare asupra cărora planează suspiciunea de fraudă.

Investigatorii spun că sunt probe care arată ca edilii au făcut unele achiziţii doar pe hârtie, altele - la preţuri umflate, totul cu un prejudiciu adus bugetului statului de peste două milioane de euro. În urma controalelor au ieşit la iveală însă şi alte surprize.

În comuna Corneşti, din judeţul Dâmboviţa, primarul a cumpărat 19 bănci încă din anul 2016. Revoltător este că şi în ziua de astăzi acestea stau depozitate într-o anexă a şcolii din localitate.

Vasile Șerban, primarul comunei Cornești: Au fost cumpărate în 2017 sau 2016, da.

Reporter: De ce nu au fost montate până acum?

Vasile Șerban: Nu au fost montate pentru că nu am avut finanţare, bani. Voiam să fac un parc, îmi trebuiau mai multe obiecte pentru acest parc. Am zis când le pun, le pun pe toate. Am zis să cumpăr şi nişte tuia.

În comună Hulubeşti - altă situaţie uimitoare. Fostul primar a investit sume importante pentru cumpărarea a sute de coşuri de gunoi, care între timp şi-au găsit altă utilitate. Au fost cumpărate atât de multe coşuri de gunoi încât multe au fost transformate în... ghivece de flori.

Localnic: "Toată lumea se miră şi toată lumea nu e de acord. E degeaba, şade degeaba."

Aurel Marinescu, primarul comunei Hulubești: S-a prezentat o echipă din cadrul IPJ cu mandat de percheziţie domiciliară la unitatea noastră.

Reporter: Ce au făcut concret, ce au ridicat de aici?

Aurel Marinescu: Registre de intrare ieşire, documentele cu privire la atribuirea achiziţiilor.

Aceeaşi firmă ca la Hulubeşti a făcut afaceri şi în comună Vişina. Contabilul instituţiei susţine însă că totul a fost legal şi transparent.

Reporter: Ce căutau, ce v-au zis?

Georgian Matei, contabilul primăriei Vișina: Achiziţiile cu nişte firme din Olt. De bănci.

Reporter: În valoare de?

Georgian Matei: 5.000 de lei.

Reporter: Erau achiziţii umflate?

Georgian Matei: Nu, nu...

Reporter: Din punctul dumneavoastră de vedere era ceva în neregulă?

Georgian Matei: Nu, nu. Prin SEAP.

Poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au dus la audieri 15 persoane. Firmele de la care s-au făcut achiziţiile nu au personal angajat şi au făcut profit doar din afacerile cu instituţiile publice, spun anchetatorii.