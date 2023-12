Prezentatoare de știri cunoscută, concediată după ce a apărut cu un pahar de cafea la pupitru, în direct. Era o marcă celebră

Meltem Günay a fost concediată de către postul de televiziune după ce a apărut în emisie cu un pahar de cafea al mărcii americane Starbucks, în urma mai multor plângeri depuse de către telespectatori, care consideră marca un simbol proisraelian, transmite news.ro.

Prezentatoarea a apărut pe post cu paharul de cafea al mărcii americane într-un telejurnal la 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Postul TGRT Haber a anunţat că i-a dat afară atât pe pe prezentatoare, cât şi pe realizatorul emisiunii.

El a precizat că a luat această decizie în urma unor plângeri ale unor telespectatori, care au perceput această gafă drept un act de provocare proisraelian al prezentatoarei.

Postul şi-a anunţat decizia în mod public, într-un comunicat.

„Nu aprobăm şi condamnăm ferm această faptă a prezentatoarei şi realizatorului, ale căror contracte de muncă au fost reziliate”, a anunţat televiziunea.

Postul şi-a justificat decizia invocând o „publicitate comercială indirectă a întreprinderii, care încalcă regulile canalului”.

El subliniază că vrea ”să menajeze sensibilitatea populaţiei din (Fâşia) Gaza şi a poporului turc”.

Haber a postat pe site o scrisoare a prezentatoarei în care aceasta prezintă scuze, subliniază că îi ”pare sincer rău” şi că ”sensibilităţile statului (său) şi naţiunii (sale) au fost întotdeauna prioritatea (sa)”.

Meltem Günay a recunoscut că a comis o greşeală. „Cum am putut să fac o asemenea greşeală?”, spune ea şi anunţă că-şi asumă consecinţele.

Acest scandal reaprinde tensiuni între Starbucks şi mai multe ţări musulmane - în care marca americană este acuzată de ”susţinearea Israelului”.

La începutul lui decembrie, presa marocană anunţa plecarea mărcii de cafea din ţară - după care Starbucks a dezminţit această informaţie.

Acest anunţ era făcut după un boicot, de la începutul Războiului din Fâşia Gaza între Israel şi Hamas, al unei părţi a populaţiei.

Originea acestui boicot ar fi nişte zvonuri - nefondate până în prezent - cu privire la fostul CEO al Starbucks Howard Schultz, potrivit cărora omul de afaceri ar fi oferit ajutoare financiare Israelului.

„Starbucks este o societate cotată la bursă, iar în acest sens este obligară să divulge în fiecare an orice donaţie a întreprinderii printr-o declaraţie cu împuternicire” a afirmat conducerea companiei.

Potrivit altei terorii - neconfirmate -, marca americană de cafea ar fi dat în judecată un sindicat al angajaţilor săi care şi-au exprimat susţinerea faţă de Palestina, încă de la începutul Războiului din Fâşia Gaza.

„Este absolut fals”, răspundea într-un comunicat, în octombrie, întreprinderea.

An award-winning Turkish news anchor Meltem Günay was fired for displaying a Starbucks cup during a live broadcast, sparking controversy due to hate and the ongoing boycotts over the brand's perceived pro-Israel stance. pic.twitter.com/63r76sp0OE