O prezentatoare de la BBC a făcut semne obscene în timp ce era în transmisiune directă. Cum şi-a explicat gestul

Miercuri, Maryam Moshiri, una dintre principalele prezentatoare ale BBC News, a fost văzută la începutul buletinului de știri de la prânz cu degetul mijlociu ridicat, după ce s-a încheiat numărătoarea inversă recunoscută a programului, scrie Mirror.

Prezentatoarei i-au luat câteva secunde pentru a-și da seama că era în direct și începe să citească titlurile despre înfățișarea lui Boris Johnson în cadrul anchetei Covid, într-o manieră serioasă și calmă.

Maryam Moshiri și-a cerut scuze joi dimineața pe platforma X, explicând faptul că era o glumă privată şi nu intenţiona ca momentul să fie văzut de public.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.

I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.

When…