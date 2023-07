VIDEO. „Păpușa de fier a televiziunii lui Putin” cere ca Rusia să bombardeze România. „Măcar să tragem”

O secvență din emisiunea de la televiziunea rusă de stat a fost postată pe Twitter de consilierul de la Ministerul ucrainean de Interne, Anton Gheraşcenko.

Russian propagandist Skabeyeva has a discussion with another propagandist:

"We are ready to wage war with Turkey. Erdogan claims the Black Sea."

"Olya, we won't go to war with Turkey."

"What about Bulgaria, Romania? We'll just hit them, maybe?"

"Olya, we have to finish in… pic.twitter.com/QxutY35Gt7