Preoții și copiii din Botoșani, puși de autorități să le explice oamenilor cum e cu pesta porcină. ”Sunt influenceri”

Autoritățile din Botoșani le-au cerut preoților și copiilor din județ să le explice oamenilor ce înseamnă pesta porcină, spunând că aceștia sunt ”influencerii” cei mai potriviți pentru a evita ”isteria”.

Mihai Țurcanu, directorul interimar al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Botoșani, a declarat că va folosi preoții și copiii pentru a explica oamenilor ce înseamnă pesta porcină, întrucât aceștia sunt ”influencerii” cei mai potriviți în această situație, scrie Monitorul de Botoșani.

Astfel, preoții vor ”predica” oamenilor la biserică, iar copiii le vor povesti părinților acasă ce li se spune la școală despre impactul pestei.

”Populația este îmbătrânită, nu are acces la Facebook”

„Noi trebuie să informăm gospodarii și populația prin orice mijloace, așa spune la lege: să conlucreze cu autoritățile. Și din discuțiile purtate am zis că trebuie să identificăm acei influenceri. În mediul rural, pentru că populația este îmbătrânită, pentru că nu are acces la presa online, pentru că nu are Facebook, pentru că nu are rețele de socializare, am considerat că este imperios necesar să luăm legătura cu preoții din comunitățile respective și, înainte slujbă sau în timpul slujbelor, să le spună gospodarilor care sunt prezenți la acea slujbă ce se întâmplă în comuna lor pentru a preîntâmpina acea isterie că vin medicii veterinari și le ridică porcii, îi sancționează sau le face un mare rău lor”, a declarat Țurcanu.

Potrivit acestuia, un alt vector de comunicare pe care-l are în vedere vor fi copiii, care vor fi instruiți la școală ce să le transmită părinților sau tutorilor când se întorc acasă.