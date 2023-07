Preot din Vaslui, acuzat de enoriași că i-au împrumutat sume uriașe, pierdute la aparate. Popa: Nu joc la păcănele

Preotul din Vaslui și-a pus în cap toată comunitatea, după ce a împrumutat diverse sume de bani de la enoriași, pe care a omis însă, să le mai restituie. Oamenii spun că părintele ar fi „căzut în patima păcănelelor”.

Cel puțin 20 de localnici strigă răspicat că i-au împrumutat bani părintelui Daniel Pleșu, parohul din Hălărești și Siliștea, care le-ar fi dat țeapă, după ce ar fi pierdut banii la păcănele, transmite publicația „Vremea Nouă”.

O bătrână de la care preotul Daniel Pleșu a luat nu mai puțin de 21.700 de lei, a murit de curând, fără a mai reuși să recupereze nimic. Cei care o moștenesc pe bătrână susțin că aceasta de pe patul de moarte l-a rugat pe preot să îi înapoieze banii strânși cu greu. Culmea, chiar dascălul de la biserică este cel care a moștenit-o pe bătrână și care încearcă acum să recupereze banii pentru a-i putea face pomenile.

Preotul Daniel Pleșu susține că, de fapt, el s-a împrumutat la un cămătar pentru a-și putea cumpăra o casă. Ulterior, ar fi fost presat să înapoieze banii cu dobândă și nu a mai făcut față, motiv pentru care s-a împrumutat de la enoriași pentru a putea plăti sumele pe care i le-ar fi cerut cămătarul. Reprezentanții Episcopiei Hușilor au aflat de controversele din jurul preotului Pleșu și au precizat pentru sursa citată că vor analiza cazul și vor lua măsuri în consecință.

Dascălul Petruș Buliga a mărturisit că bătrâna care îl împrumutase pe preot a murit în urmă cu câteva zile, cu amărăciune în suflet că nu și-a mai recuperat banii strânși cu atâtea sacrificii.

Dacălul a relatat că femeia I-a spus acestuia că i-a împrumutat preotului mai demult 24.000 de lei, bani din care i-au fost înapoiați circa 2.300 de lei și mai avea de recuperat de la preot 21.700 de lei. Cu câteva zile înainte de a muri, bătrâna i-ar fi cerut banii înapoi, însă, după cum ne-au relatat sătenii, preotul nu i-a dat nimic, deși femeia i-a zis că e pe moarte. Ba mai mult, preotul i-ar fi zis cu cinism: „lasă tanti, că te îngrop eu de banii ăștia”, spun enoriașii cu care bătrâna a vorbit. La scurt timp după această convorbire, bătrâna a și murit.

Cum a devenit dacălul creditorul preotului

De îngrijirea bătrânei s-a ocupat în ultimul timp familia dascălului Buliga, care de altfel s-a îngrijit și de înmormântatea Catrinei Novoholski, de 81 de ani. „Da, așa este, eu cu familia mea m-am îngrijit de bătrână și ea ne-a făcut acte de moștenire. Bătrâna i-a dat și ea preotului bani cu împrumut, însă el are de la mulți oameni bani luați cu împrumut! Are datorii mari, nu știu o sumă exactă, dar la câți oameni s-au plâns cred că e destul de mare! Sunt peste 20 de oameni care se plâng! Da, este adevărat că are să-i dea bătrânei care a decedat peste 20.000 de lei (21.700 lei mai exact – n.r.). Nu este normal ce face el, că are atâtea datorii la enoriașii din parohie! Are multe, că v-am spus, oamenii se plâng! Ei ar trebui să facă plângere, să vină către oamenii legii! Este adevărat, preotul are datorii foarte mari, eu nu mint! Am vorbit cu preotul să-mi dea banii până miercuri (astăzi – 19 iulie a.c.- n.r)! Dacă nu ne aduce datoria respectivă a doamnei îngropată de noi și care ne-a lăsat moștenirea, mai vorbim noi. Sunt o persoană care a ajutat bătrâna ce a fost necăjită toată viața, și sunt dator să-i fac pomenirile cum trebuie, cu banii ei!”, a declarat, dascălul de la Hălărești și Siliștea, Petruț Buliga.

Preotul recunoaște pe jumătate: nu joacă la păcănele

Preotul a recunoscut împrumuturile, dar neagă că ar fi jucat banii la păcănele.

„Nu este chiar așa, cum spune lumea, se exagerează! Nu i-am spus femeii care a decedat că o să o îngrop eu de banii datorați, nici pomeneală! Și cine v-a spus că trebuie să dau eu mâine (astăzi – n.r.) banii înapoi care-i datorez femeii decedate? Nu-s chiar toate lucrurile adevărate! Este adevărat că am datorii mari la oameni, dar mi-am cumpărat o casă și m-am încurcat cu un cămătar! Din cauza asta nu am putut să dau oamenilor înapoi banii! Dar ștați liniștiți, că am vorbit cu oamenii și urmează în cel mai scurt timp să îmi vând apartamentul și o să dau bănuții oamenilor înapoi! Despre asta este vorba! Este un subiect care îmi creează mie dificutăți! Nu știu de unde aveți informațiile. Dar să știți că nu am avut de unde să dau banii înapoi! S-au tot acumulat datoriile și s-a ajuns la niște sume de care nu vreau acum să mă plâng, ci vreau să vă spun realitatea! Au fost niște sume pe care a trebuie să le dau omului acesta, cămătarului, pentru că nu m-am descurcat să-i dau la timp și s-a ajuns la o sumă consistentă și pierdeam apartamentul. Și atunci a trebuit să mă împrumut, din stânga, din dreapta, ca să-i dau cămătarului dijma. Din cauza asta am ajuns în situația de față.

Înțeleg că oamenii de unde am împrumutat bani sunt nemulțumiți, dar am să vorbesc cu ei și am să le spun că le dau banii înapoi. Recunosc, am făcut o greșeală, într-adevăr, pe care mi-o asum. Faptul că se aude că joc la păcănele nu este real! Este scoasă minciuna de oamenii din sate pentru că nu am fost în stare să le dau bănuții” a declarat preotul Daniel Pleșu.

Sursa: Vremea Noua
Dată publicare: 19-07-2023