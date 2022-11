Preot din Vaslui, cu ordin de restricție, după ce fosta soție l-a acuzat că o bate zdravăn. Ce se întâmplase între ei

Ordinul de protecție pe care l-a obținut femeie împotriva fostului ei soț, față bisericească, este valabil chiar în perioada postului Crăciunului, perioadă de rugăciune și de reculegere pentru iertarea păcatelor, arată publicația „Vremea Nouă”.

Miercuri, la Judecătoria Vaslui, la bară a fost chemat preotul Petru Damian, slujitor la biserica din curtea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, pentru că fosta sa soție a cerut un ordin de protecție împotriva sa, acuzându-l de violență domestică.

Însă, preotul nu este la prima abatere. În luna aprilie, soția sa a mai avut tentativa de a obține un astfel de ordin de protecție, susținând că preotul o lovise cu furie, însă aceasta l-a iertat. Termenul de judecată fusese stabilit chiar în Vinerea Mare, din Săptămâna Patimilor, dar soția sa i-a acordat clemență cu condiția să accepte divorțul pe cale amiabilă.

Soții au divorțat la cabinetul unui notar cunoscut din Vaslui. Însă certurile între cei doi soți divorțați au continuat, mai ales că cei doi locuiau sub același acoperiș. Acum, în postul Crăciunului, fosta soție a cerut din nou instanței ordin de protecție, și de data asta nu a mai dat înapoi. Judecătorii au dispus că preotul Damian nu mai are voie să se apropie de aceasta și de copil la mai puțin de 50 de metri și trebuie să părăsească căminul conjugal. Ordinul are o valabilitate de 60 de zile.

Pe de altă parte, preotul de la Protecția Copilului a uitat să-și anunțe superiorii că tocmai a divorțat și riscă astfel să fie oprit de la slujbe, arată sursa citată.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 17-11-2022 16:28