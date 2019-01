Premiile Oscar 2019. Astăzi se anunță nominalizările. LIVE VIDEO, ora 15:20

Pro TV

Nominalizările pentru cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar vor fi anunţate marţi, de la ora 15.20 și vor fi transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro.

Filmele ”Green Book”, de Peter Farrelly şi ”A Star is Born”, de Bradley Cooper se numără între principalele favorite la premiile Oscar 2019, potrivit unor predicții realizate de Scott Feinberg de la Hollywood Reporter.

La categoria ”cel mai bun film”:

Green Book

Roma

A Star Is Born

The Favourite

Bohemian Rhapsody

BlacKkKlansman

Black Panther

Vice

Eighth Grade

A Quiet Place

La categoria ”cea mai bună regie”:

Alfonso Cuaron (Roma)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Peter Farrelly (Green Book)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

La categoria ”cel mai bun actor în rol principal”:

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Christian Bale (Vice)

Viggo Mortensen (Green Book)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Ethan Hawke (First Reformed)

La categoria ”cea mai bună actriță”:

Glenn Close (The Wife)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Olivia Colman (The Favourite)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Yalitza Aparicio (Roma)

La categoria ”cel mai bun actor în rol secundar”:

Mahershala Ali (Green Book)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Timothee Chalamet (Beautiful Boy)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

La categoria ”cea mai bună actriţă în rol secundar”:



Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

Amy Adams (Vice)

Claire Foy (First Man)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

La categoria ”cel mai bun scenariul original”:

Green Book (Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga)

The Favourite (Deborah Davis, Tony McNamara)

Roma (Alfonso Cuaron)

Vice (Adam McKay)

Eighth Grade (Bo Burnham)

La categoria ”cel mai bun scenariu adaptat”:

If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

A Star Is Born (Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth)

Black Panther (Joe Robert Cole, Ryan Coogler)

Can You Ever Forgive Me? (Nicole Holofcener, Jeff Whitty)

BlacKkKlansman (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott)

La categoria ”cel mai bun film străin”:

Roma (Mexic)

Cold War (Polonia)

Shoplifters (Japonia)

Capernaum (Liban)

Burning ( Coreea de Sud)

Gala premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie, la Dolby Theatre din Hollywood.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer