Lista premiilor Criticilor Americani de Film. Trofeul ”Cea mai bună actriță”, împărțit în două

Pro TV

Filmul Roma, regizat de Alfonso Cuaron, este marele câștigător la premiile oferite de Asociația Criticilor Americani de Film. Trofee Critics Choice și-au adjudecat și Christian Bale și distribuția filmlui The Favourite.

Iar la categoria cea mai bună actriță în rol principal, a fost .. egalitate de voturi, pentru Glenn Close și Lady Gaga. Așa că fiecare dintre ele a primit câte un premiu.

Pelicula lui Alfonso Cuaron a primit premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun lungmetraj străin, cel mai bun regizor şi cea mai bună imagine. Și asta, chiar dacă The Favourite pornise în cursa ca.. mare favorit, cu 14 nominalizări. A reușit să fructifice doar două : pentru cea mai bună actriţă de comedie, Olivia Colman, şi cea mai bună distribuţie.

La categoria cea mai bună actrița dramatică, a fost.. egalitate.

Glenn Close, actriță: "Ce mă bucur că sunt două câștigătoare, nici nu va puteți închipui! M-am tot gândit că lumea ne plasează prea des una împotriva celeilalte, în această profesie..."

Lady Gaga: "Vreau să dedic acest premiu tuturor celor care s-au luptat cu alcoolismul și dependența sau care i-au privit pe cei dragi suferind.."

N-a fost singură categorie cu două câștigătoare. Amy Adams și Patricia Arquette au împărțit și ele premiul pentru cea mai bună actrița într-un film de televiziune.

La categoria cel mai bun actor, lucrurile au fost mai simple. Christian Bale a câștigat atât la categoria comedie, cât și la cea pentru actorul anului. A convis cu prestația din Vice, film în care îl interpretează pe fostul vicepreședinte american Dick Cheney.

Christian Bale: "Așadar, am fost încadrați la categoria comedie...Trecerea timpului face ca acum să fie considerată o comedie, însă este mai degrabă o tragedie".

Categoria melodia anului i-a mai adus un premiu lui Lady Gaga, pentru cântecul "Shallow", din filmul ”A star is Born”.

Printre câștigătoare s-au mai aflat filmele ”Crazy Rich Asians” (cea mai bună comedie), ”A Quiet Place” (cel mai bun film horror) și ”Mission Impossible - Fallout” (cel mai bun film de acțiune).

La producții TV, serialele "The Americans" și "The Marvelous Mrs. Maisel" au obţinut câte trei premii. Iar "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" a fost recompensată cu trofeele pentru cea mai bună miniserie şi cel mai bun actor, Darren Criss.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer