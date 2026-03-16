Bolojan a anunţat că se întâlneşte luni cu reprezentanţii companiei OMV, care au venit cu o soluţie care ţine seama de o blocare a tranzitării strâmtorii Ormuz pentru o bună perioadă de timp.

"Cred că domnul Stern (n.r. - preşedintele OMV), cu care mă văd mâine, pentru că avem o întâlnire cu conducerea companiei OMV, a venit cu o soluţie sau cu o estimare care ţine seama de o blocare a tranzitării strâmtorii Ormuz pentru o bună perioadă de timp. În astfel de condiţii, sigur că actualele turbulenţe care sunt pe piaţa de ţiţei şi de combustibil se vor amplifica, putând să degenereze într-o criză. Acum avem nişte turbulenţe, pentru că aceste lanţuri de aprovizionare nu mai funcţionează. Doar 10% din traficul normal prin această strâmtoare a trecut în aceste două săptămâni. Este evident că cei care se aprovizionau în ţările asiatice au un deficit de aprovizionare, ca atare ei cumpără de peste tot şi a apărut o presiune suplimentară atât pe cantităţi cât şi pe preţuri, ceea ce a generat încercările de a linişti lucrurile, eliberări de combustibil din rezervele ţărilor, creşterea producţiei, permisiunea de a cumpăra ţiţei produs de Rusia fără sancţiuni. Deci toate aceste măsuri care au fost adoptate în ultimele zile caută să scadă presiunea pe această piaţă. Dar eu sper să nu ajungem în această situaţie şi într-o perioadă rezonabilă, o săptămână, două, lucrurile să se reaşeze în aşa fel încât aceste lanţuri de aprovizionare să funcţioneze. Una peste alta, din cauza acestui război, era inevitabil, atât din punct de vedere emoţional, pentru că asta se întâmplă, dar şi din punct de vedere real, pentru că cotaţiile pe toate pieţele au crescut cu 40-50% în aceste zile, să avem o creştere a preţurilor la combustibil, ceea ce este în momentul de faţă în toată lumea, de la Statele Unite, unde înţeleg că sunt creşteri de aproximativ 30%, până în alte părţi în toată Europa, unde avem aceste creşteri", a spus Bolojan, la Digi24.

Motorina, mai scumpă cu până la 70%

Potrivit lui Bolojan, motorina, care este un produs deficitar în zona noastră, a avut o creştere mult mai mare, de la 60-70%, în timp ce benzina este sub creşterea ţiţeiului.

"Deci presiunea mare la creştere este pe motorină. România, din punctul ăsta de vedere, are capacităţi de rafinare pe benzină mult mai mari, suntem exportatori de benzină, de aceea presiunea în Europa, dar şi în România este pe componenta de motorină. Ce facem în aceste zile? În primul rând, n-aveam cum să evităm această creştere. Asta este o situaţie certă şi toate ţările din Europa sunt în situaţia noastră şi toate ţările analizează ce este de făcut, pentru că, dacă lucrurile se degenerează, deci criza se agravează, să ia anumite măsuri pentru a tempera aceste creşteri. Şi atunci, în această perioadă, noi am acţionat pe două, trei componente. (...) Am adoptat schema de sprijin pentru transportatori. Era o schemă care expira la finalul acestei luni. Le-am dat o predictibilitate până la finalul anului, prin care, din costul accizei, vom suporta nu 65 de bani ca până acum, ci 85 de bani, cu evaluare trimestrială, în aşa fel încât, dacă lucrurile merg într-o direcţie proastă, să creştem această compensare, dacă, la un moment dat, preţurile se reduc şi revin la normal, să putem scădea compensarea. Vom face acest lucru şi pentru agricultori, pentru că acele două segmente importante care au efecte directe în economie, transportul şi agricultura, să aibă o protecţie pe tema asta", a mai spus Ilie Bolojan.

Măsurile pregătite de Guvern

Prețurile au crescut odată cu declanșarea războiului din Iran. O scumpire de 10 dolari a barilului de petrol se reflectă într-o majorare de 48 de bani a carburanților în România.

Guvernul a transmis că are în vedere mai multe soluții pentru a ține în frâu prețurile la pompă, între care reducerea accizelor și a TVA la combustibili.

De asemenea, ar putea fi redeschisă rafinăria Petrotel Lukoil, închisă din cauza sancțiunilor SUA asupra companiei rusești, care ar crește cu 20% capacitatea României de rafinare.

„Avem situația în care, în momentul de față, avem o pondere foarte mare a diferitelor accize și taxe. Jumătate din prețul carburantului reprezintă taxe. Am propus mai multe formule prin care să ne asigurăm că vom păstra un anumit nivel (…) Dacă vedem că acest trend de stabilizare în jurul cifrei de 90 de dolari barilul de petrol rămâne, atunci nu va fi nevoie neapărat de intervenția brutală a statului. Dacă vedem că escaladează acest conflict și ne ducem în 5-7 zile în continuare într-un trend crescător al prețului, atunci este evident că va fi nevoie să intervenim. (…) Dacă nu vom avea ce face, va trebui să intervină statul și în această zonă de limitare a prețului prin zona de reglementare fiscală”, a declarat ministrul Energiei Bogdan Ivan într-un interviu pentru Știrile ProTV.