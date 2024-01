Premieră națională la Călărași, unde va circula primul autobuz pe șosea și pe apă. Îi va duce pe călători în Bulgaria

Aşadar pe lângă dotările unui vehicul normal, acesta are cârmă, elice, lumini de semnalizare și ancoră. A trecut cu brio toate testările, iar în curând îi va duce pe călători până la vecinii bulgari din Silistra. 12 kilometri vor fi parcurşi pe Dunăre.

Acesta este punctul culminant al călătoriei cu autobuzul plutitor - primul contact cu apa. Pentru călători este mai mult un spectacol vizual pentru că, în realitate, trecerea este lina. Călătoria durează 30 de minute, timp în care pasagerii vor parcurge pe apă 12 kilometri.

Autobuzul are 35 de locuri. După cum vedeți, scaunele nu au centuri de siguranță. Este una dintre condițiile pentru astfel de vehicule. În caz de urgență pe apă, oamenii să nu fie legați. Însă sub scaune există astfel de veste de salvare pe care oamenii sunt obligați să și le ia în caz de urgență.

Autobuzul care va fi condus de doi oameni: un șofer pe uscat și un căpitan naval pe Dunăre a costat 900 de mii de euro.

Marius Fulga, manager public, Consiliul Județean Călărași: ”Schimbul se va face automat, când a intrat în apă nu trebuie să fie manevre sau să coboare cineva să facă anumite schimbări. Are două motoare cu două elice care sunt în spatele autobuzului și o cârmă ca orice ambarcațiune”.

Vehiculul botezat "frog bus", în traducere "autobuzul broasca" este primul de acest fel din România și printre puținele din Europa, unde se mai sunt găsesc alte 5. În Budapesta, de exemplu.

Cel din România este o alternativă la bacul peste Dunăre. Va circula din primăvara până în toamna, atunci când apa este sufiecient de adâncă, pentru că intră cam un metru.

Îl ultimele luni au fost făcute mai multe teste, atât pe uscat, cât și pe apă, iar autobuzul plutitor le-a trecut cu brio pe toate.

Chiar şi aşa unii dintre localnici încă se tem de nou.

Bărbat: ”Nu știu dacă am curajul să urc în el. Aștept să urce și alții. Am zic că am văzut că s-au făcut teste, dar cu puțini oameni. Aștept să fie și mai plin și poate dup-aia încercăm și noi”.



Oficialii așteaptă să primească undă verde de la autoritățile navale.

Valentina Vasile - asistent manager al proiectului: ”Dat fiind faptul că este un proiect în oglindă s-au făcut lucrări și pe partea bulgărească, o rampă de acces pentru autobuzul nostru și o gară fluvială”.

Cel mai probabil prima călătorie va avea loc în luna mai.

