Prăpăd în Alba, după cele mai mari debite ale apelor din ultimii 150 de ani

Inundaţiile de la sfârşitul lunii iunie din judeţul Alba au produs pagube însemnate.

Asta pentru că, spun autorităţile, debitele apelor în zonă au fost cele mai mari din ultimii 150 de ani. 400 de case şi gospodarii au fost afectate de apele care au ieşit din matcă şi peste 40 de maşini distruse.

A fost prăpăd în comunele Ighiu şi Cricău. Apele revărsate au luat pe sus maşini şi au distrus totul în jur. Autorităţile spun că a plouat atunci într-o jumătate de oră - cât într-o lună întreagă.

Traian Matiș, director Societatea de Gospodărire a Apelor Alba: "Debitul râului a fost de 20 metri cubi pe secundă, debite…..o dată la 150 de ani".

Autorităţile au făcut un bilanţ dureros şi aşteaptă ajutor din partea Guvernului.

Dănuț Hălălăi, prefectul județului Alba: "Am fost în teren, am făcut un bilanţ, am înaintat un raport Guvernului şi aşteptăm să vină bani pentru a-i ajuta pe oameni"

Nicolae Negoiță, prim-adjunct ISU Alba: "Am intervenit cu 40 de pompieri şi am solicitat şi ajutorul colegilor din Cluj, Bihor, Hunedoara."

Pagubele din luna iunie, numai în judeţul Alba, se ridică la aproape 14 milioane de lei.