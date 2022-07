Poveștile de viață ale unor orfani care au luat Bac-ul cu brio: Mama a sunat, şi-a cerut scuze, dar nu mă ajută scuzele

Chiar dacă nu i-au avut alături pe părinții care le-au dat viață, fie pentru că au fost abandonați sau fie că au rămas orfani, absolvenții de liceu s-au bucurat pentru reușitele lor.

Mihaela a obținut la Bacalaureat media 9.50 și acum visează să creeze jocuri video. Tânăra a fost crescută de bunică fiind că mama ei a murit la scurt timp după ce a născut-o.

Mihaela Diana Lău, absolventă: „Am crescut crezând că totul e normal şi am, până la urmă, tot suportul de care am nevoie de la cei din jur. Nu am simţit că e o diferenţă majoră.”

Maria Obreja, bunica: „Dacă nu aş fi avut-o pe ea, nu ştiu dacă puteam să depăşesc, dar, având-o pe ea lângă mine, mereu, zi de zi, am avut ocupaţie şi am uitat celelalte probleme.”

Și Emiliei i-a fost alături tot bunica încă de când avea un an. Din când în când, își vizitează mama în străinătate, acolo unde femeia muncește. La examenul maturității a luat nouă și vrea să studieze Filosofia.

Iuliana Emilia Nechita, absolventă: „(Reporter: Cum ai caracteriza cei 18 ani petrecuți alături de bunica?) Minunaţi, a fost exact ce mi-a trebuit pentru evoluţia mea.”

Georgiana a fost abandonată de ambii părinți la 6 ani. Împreună cu fratele ei au fost îngrijiți de o mătușă, timp de o lună, iar mai apoi au ajuns într-un centru de plasament, de unde au fost adoptați. La Bacalaureat, a fost la un pas să obțină media maximă. Acum, își dorește să devină avocat.

Georgiana Petronela Strat, absolventă: „(Reporter: Cu mama ta ţii legătura acum?) A sunat când am împlinit 18 ani, nu vreau să ţin legătura, a plâns la telefon şi şi-a cerut scuze, dar pe mine nu mă ajută cu nimic scuzele.”

În total, 32 de absolvenți de liceu, aflați în grija Direcției pentru Protecția Copilului din Iași, au fost premiați de o asociație pentru rezultatele bune obținute la BAC.

Ciprian Mihalcea, fondator Asociația "Grupul Zâmbetul Nostru": „Am avut două foste colege de centru. Când am aflat că au luat bac-ul, am pus mâna pe telefon şi am sunat, vreau să premiez toţi copiii din judeţul Iaşi, ce aparţin DGASPC-ului.”

Florin Ion, director executiv DGASPC Iași: „Au o poveste de succes, aceea de a absolvi un Bacalaureat, un examen al maturităţii. Pentru ei, dar, vă spun sincer, şi pentru noi, este o mândrie.”

Pe lângă diplomă, tinerii au primit și premii în bani.

