Povestea schiței care ar fi semnată de Pablo Picasso, găsită în Reghin. Cât ar valora lucrarea

O lucrare care ar fi semnată de Pablo Picasso a fost găsită de poliţişti în locuinţa unui fost consilier local, din Reghin.

Schiţa - despre care nu se ştie deocamdată dacă este autentică - a fost ridicată în urma unor percheziţii. Proprietarul susţine că primit-o cadou, de la un prieten din Suedia, atunci când a implit de 40 de ani.

Lucrarea, o schiţă după pânza "Le Tricorne" - aflată la Muzeul Societăţii Instorice din New York, ar fi ajuns în România acum 6 ani. Fostul consilier susţine că a primit-o cadou - de un om de afaceri suedez, care îi este prieten.

Ca să îşi susţină declaraţiile, bărbatul le-a arătat anchetatorilor mai multe documente.

Iulius Fagarașan, fost consilier local: "L-am primit de ziua mea de naştere de la un prietenpentru că am lucrat împreună. Este creaţia lui Picasso. Nu este un tablou catalogat în adevăratul sens al cuvântului, dar cu indicaţia de autenticitate."

Schiţa despre care fostul consilier local susţine că îi aparţine lui Picasso nu a fost autentificată în România. Fostul consilier local are doar un document care atestă vânzarea ei la o galerie din Suedia, în 1954.

Procurorii au ridicat-o într-un dosar în care fac cercetări pentru mai multe infracţiuni.

Iulius Fagarașan, fost consilier local: "M-am trezit cu cei din Poliţia Mureş şi din Harghita că acest tablou face parte dintr-o afacere din domeniul silvic grup infracţional. Mi-au cerut acte de provenienţă. Regret că nu am introdus pe vremea respectivă la vamă... nu ştiam că trebuie certificat.."

În acest moment tabloul este în custodia unui muzeu din ţară, însă pentru că opera nu a fost evaluată, specialiştii nu vor să facă public locul în care se află. În cazul în care poliţiştii vor solicita o evaluare a operei de artă statul român va fi nevoit să suporte toate cheltuielile, care de altfel sunt uriaşe.

Fostul consilier local din Reghin susţine că lucrarea a fost estimată la un milion şi jumătate de euro. Pentru că este doar o schiţă - unii experţi susţin însă că nu ar valora mai mult de câteva zeci de mii de euro.

Victor Cobleșan, Directorul Direcției pentru Cultură, Cluj: "Picasso are foarte multe piese de grafică. Acestea se vând la preţuri mult mai accesibile faţă de tablourile mari, deci e o chestiune destul de complexă, preţurile variază inclusiv de la an la an în funcţie de licitaţiile care au fost, de disponibilitatea pânzelor sau schiţelor care sunt pe piaţă."

Dosarul în cadrul căruia a fost ridicată lucrarea semnată "Picasso" este deschis de Parchetul din Harghita. Instituţia nu a făcut până acum precizări în legătură cu această anchetă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer