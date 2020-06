Povestea de coșmar a româncei din Londra, însărcinată în 33 de săptămâni, care s-a infectat cu Sars-Cov-2

Experiență de coșmar, pentru o româncă stabilită la Londra. Însărcinată în 33 de săptămâni, ea s-a infectat cu Sars-Cov-2, iar medicii au fost nevoiți să-i scoată de urgență copilul.

Femeia s-a aflat o săptămână, în comă. Zilele trecute a fost externată, și abia acum, după aproape o lună de chin, își poate ține în brațe fetița. De pe patul de spital, tânăra mamă a ținut un jurnal video, cu tot ce a pătimit în această perioadă, pentru ca oamenii să nu mai ignore acest virus extrem de periculos.

Povestea a început pe 21 mai când a fost la o petrecere la care regulile de distanţare n-au fost respectate. Din 16 participanţi, 6 s-au infectat. Prin ei şi Andreea, însărcinată în a 33 a săptămână şi soţul său. Două zile mai târziu au început simptomele şi a fost internată. Andreea a filmat experienţa.

Andreea Tudose: “Am avut dureri foarte mari. Zici că cineva îmi trage carnea după mine. Şi frisoane”.

Diagnosticul a venit imediat: infecţie cu Sars cov 2.

Andreea Tudose: “Tuşesc în ultimul hal. Acum, tuşesc orice aş face. Este groaznică boala asta. Groaznică. Am momente când cred că nu mai revin, nu mai ajung acasă”.

După câteva zile situaţia s-a agravat.

Andreea Tudose: “Vă rog din tot sufletul meu. Dacă aveţi persoane pe lângă voi vulnerabile, gravide, cu inima, bătrâni nu îi puneţi în pericol sub nicio formă. Este groaznic virusul ăsta dacă ai imunitatea scăzută”.

În a şaptea zi de spitalizare lucrurile s-au complicat. A fost intubată.

Andreea Tudose: ”Mi-au zis că trebuie să scoată copilul şi că am şanse 50-50 să trăiesc sau să mor pentru că plămânii mei sunt foarte foarte afectaţi”.

Pe 5 iunie, medicii i-au indus coma şi-au făcut operaţie de cezariană. Copilul a fost salvat. 7 zile însă, Andreea s-a zbătut între viaţă şi moarte.

Andreea Tudose: ”Au urmat 7 zile de teroare pentru familia mea. Eu nu am stitu nimic. Eu n-aş fi fost critic. Nu eram dacă nu eram gravidă atât de avansat”.

După 7 zile s-a trezit din comă. Atunci şi-a văzut pentru prima dată şi copilul printr-un video call.

Andreea Tudose: ”Atât vreau să vă zic. Staţi acasă pentru că eu am trecut printr-un coşmar oribil şi încă trec pentru că copilul meu e în spital şi eu nu pot să îl văd”.

Au urmat încă 10 zile de recuperare şi abia vineri a fost externată în aplauzele medicilor care i-au salvat viaţa.

Andreea Tudose: "Vă mulţumesc. Datorită vouă eu şi copilul meu suntem în viaţă”.

Pe holul spitalului, o aştepta Anastasia.

Cu tatăl fetiţei se vede printr-un geam, pentru că şi el a fost confirmat cu sars cov 2.

Andreea Tudose: ”Eu am început cu soţul meu la modul se ducea la cumpărături se dezbrăca în faţa uşii, se spăla foarte strict până la un moment dat când am început să mă învăţ cu ideea şi să citesc tot felul de lucruri şi să zic hai mă că nu e chiar aşa cine ştie ce. Să stăm izolaţi, am greşit. Trebuia să stăm acasă la noi. Să ni se nască copilul. Acum sunt bine şi fetiţa a început să ia în greutate. Filmările făcute de Andreea rămân dovada suferinţei prin care au trecut şi un semnal de alarmă pentru cei care nu iau în serios acest virus”.