Potențial turistic uriaș în vestul țării. Domeniul Herneacova, zonă de drumeții și aventură, biodiversitatea din Lunca Mureș

Pentru că este o perioadă cu multe restricții, unde este mai potrivit să ne petrecem timpul liber decât în natură, unde suntem cel mai bine feriți?

În toată țara găsim locuri cu trasee pentru drumeții, dar astăzi mergem în vestul țării, în județele Arad și Timiș.

Aici sunt locuri unde găsiți trasee pentru drumeţii, centre de echitaţie şi parcuri de aventură, dar şi zone sălbatice, unde animalele și păsările pot fi observate în mediul lor natural.

Suntem la 30 de kilometri de Timişoara, pe domeniul de la Herneacova, care se întinde pe aproape 200 de hectare. Este zona ideală pentru drumeţii prin pădure sau plimbări cu bicicleta.

Şi pentru cei care iubesc aventura sunt nenumărate activităţi distractive.

„Este cea mai bună escapada, aproape de oraş, rapid, foarte bună alegere" spune un turist.

Parcul de aventură are trasee cu diverse grade de dificultate şi pentru adulţi şi pentru copii. Iar cei mici n-au timp să se plictisească.

Bogdan Termure - reprezentant domeniu: „Începem de la nivele de foarte uşor, la greu, căţărări prin copaci cu obstacole, în principiu, şi tiroliene.”

Turistă: „Mi se pare un lucru extraordinar pentru copii, să poată să îşi exerseze abilităţile mai tehnice"

Tot aici poţi învăţa să călăreşti. Cei 18 cai de la centrul de echitaţie sunt tare blânzi.

Hara - instructor de echitaţie: „Turiştii pot avea un prim contact cu calul, să se obişnuiască un pic cu mişcarea lui sau şedinţe de echitaţie pentru începători, medii sau avansaţi."

„M-au atras foarte mult caii şi bucuria pe care o transmit” mărturisește o tânără.

După atâta mişcare, un prânz gustos e tot ce îţi doreşti. Fie la terasa restaurantului, fie în foişoarele sau locurile special amenajate pentru picnic.

Efemeridele - spectacolul insectelor care trăiesc o singură zi pe an

Rămânem în vestul ţării şi mergem până în Lunca Mureşului, la 4 kilometri de Arad. 200 de specii de păsări trăiesc aici, multe protejate. În zonă sunt organizate excursii, iar ghizii ştiu unde să vă ducă pentru a vedea un popândău sau un hârciog în mediul său natural.

Gabriel Herlo - biolog Lunca Mureşului: „Turiştii pot observa o faună şi o floră specifică zonei umede. Se mai pot vedea totodată păsări comune. "

Fulviu Olimpiu Moga - director administraţia Parcului Natural Lunca Mureșului:

„Trei noi pachete turistice - canoe and brunch, bike in brunch, iar pentru cei mai vânjoşi canoe bike and brunch. Aceste pachete constau în parcurgerea traseului Arad - Pecica pe raul Mureş în ambarcaţiuni de tip canoe sau prin pădure, pe biciclete.”

Mureșul străbate 88 de kilometri din parcul natural. Pe firul apei sunt peste 40 de insule şi numeroase plaje de nisip.

Parcul național Lunca Mureșului este arie protejată încă din 2004, are o suprafață impresionantă, de peste 17.000 de hectare, și se întinde până la granița cu Ungaria. Dacă iubiți natura, aici puteți vedea cele mai diverse specii de păsări, pești, mamifere sau insecte.

În perioada Rusaliilor, aici poate fi văzut un fenomen foarte rar, Efemeridele, niște insecte care trăiesc o singură zi și care pot fi observate dansând în roiuri deasupra apei, o singură dată pe an. În interiorul parcului se află și cea mai veche mânăstire ortodoxă de la noi, cu activitate monahală continuă, și tot aici există și una dintre puținele mânăstiri sârbești din România. Vestul țării se bucură și de zeci de hectare de viță de vie, cu peisaje de neegalat, aproape în orice anotimp.