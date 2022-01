Polițistul care a ucis-o pe Raisa le-a trimis o scrisoare de iertare părinților. „Aș da orice să pot să întorc timpul”

Polițistul care a ucis o fetiță de 11 ani pe trecerea de pietoni a trimis o scrisoare de iertare părinților.

Polițistul care a omorât-o pe Raisa a cerut iertare părinților fetei. Avocatul familiei a făcut publică scrisoarea cu acordul părinților fetei.

În scrisoarea respectivă, polițistul susține că ar da orice să poată da timpul înapoi și să evite tragedia.

Pe lângă regretele exprimate, polițistul le-a transmis părinților că și-ar dori să le trimită un ajutor pentru înmormântare.

„Îndurerată familie, nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinuit-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar totuși vreau să îmi cer iertare, știu că nu o voi primi, dar... Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar în acest momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat. Știu că nu am cum să vă cer acum să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Îmi trec multe gânduri și oricât de mult aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut. Mă opresc aici, pentru că indiferent cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să ofer, o voi face. Sincere regrete”, a scris polițistul.

Declarațiile polițistului care a omorât-o pe Raisa

Subofiterul de politie care a accidentat mortal o copilă de 11 ani și a rănit grav o alta, a dat, joi, prima declarație la procuratură.

„Nu am văzut fetele, nici măcar nu mi-am dat seama că sunt două victime”, a spus acesta. Agentul a recunoscut însă, că circula cu viteză mare, dar nu a reușit să explice de ce nu le-a observat la timp pe fetele care traversau regulamentar, pe un drum drept, fără obstacole.

Subofiţerul de poliţie care a provocat tragedia a stat de vorbă doar cu anchetatorii.

„A povestit că nu a fost atent, că doar s-a trezit cu o bufnitură, dar și că nici nu a realizat că a lovit două victime”, a declarat avocatul polițistului.

Familia Raisei cere polițistului despăgubiri de 6 milioane de euro

Familia Raisei va da în judecată polițistul și-i va cere despăgubiri de 6 milioane de euro pentru moarte fetiței, potrivit TVR.

„Zilele următoare cererea pe care o vor înainta Parchetului și instanței e de constituire ca parte civilă la plafonul maxim de 6 milioane de euro pentru decesul Raisei. Iar în partea cealaltă se gândește familia la 1 milion de euro pentru fracturile suferite și traumă”, a declarat Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei.

Mesajul tatălui Raisei

Tatăl Raisei a fost întrebat la un post TV dacă l-ar fi iertat pe polițistul care a omorât-o pe fiica sa, acesta a spunând că dacă omul legii ar fi venit la el să-și ceară iertare, „probabil că da, e şi el tot om, nu ştiu. Dar trebuie să se gândească că va plăti, să nu se gândească cumva că nu va plăti”.

„Nu m-a căutat. Probabil dacă o făcea era altceva. În afara faptului că a dat în copilul meu cu piciorul ca într-un câine. Măcar să se aplece să pună mână, să pună haina să o acopere. Toţi poliţiştii dacă v-ați uitat pe maşini scrie siguranță şi încredere″, a mai spus tatăl Raisei.

Bărbatul a adăugat că speră ca autorităţile să îşi facă datoria şi să nu muşamalizeze cazul.

”Eu sper că autorităţile o să-şi facă treaba şi datoria, pentru că totuşi e un copil de 11 ani care nu ar fi trebuit să plece aşa repede pentru un nenorocit care aleargă ca disperatul. Eu sper că o să fie bine, dar toţi trebuie să ne gândim că trăim în România. Şi trăind în România s-ar putea ca totul să fie muşamalizat, toţi să se spele pe mâini. Dar, noi sperăm să fie bine. Să facă dreptate! Să plătească pentru că asta e”, a mai declarat bărbatul.