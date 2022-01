Polițiștii români dau zilnic 1400 de amenzi pentru purtarea necorespunzătoare a măştii

Politia Romana

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, susține că poliţiştii români respectă aplicarea legii în cazul persoanelor care nu poartă corespunzător masca de protecţie sanitară, în ciuda apelurilor unor sindicaliști nemulțumiți.

El a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, cum va gestiona situaţia creată după apelul sindicaliştilor de la Europol.

Aceștia au criticat faptul că poliţiştii trebuie să verifice ce tip de mască poartă românii. De asemenea, unii poliţişti au spus că vor refuza să aplice amenzi celor care nu poartă mască sau pentru faptul că aceasta nu este corespunzătoare.

"Da, am văzut apelul unui sindicat din multele sindicate din Poliţia Română. Eu am avut foarte multe discuţii cu structurile noastre din Ministerul Afacerilor Interne. La rândul lor, structurile au discutat cu conducerea Poliţiei Române, a Jandarmeriei, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, au discutat cu structurile judeţene, am avut videoconferinţă. Toate măsurile pe care Guvernul le-a luat, autorităţile centrale le-au luat în această perioadă le sunt cunoscute şi au fost prelucrate imediat cele ele au fost adoptate. Am văzut şi acea situaţie nefericită de la Constanţa, în care un poliţist spune că nu va aplica nicio sancţiune legată de nepurtarea măştii, pentru că (...) nu are pregătirea de specialitate. Noi, prin ordinul comun ministrul Muncii - ministrul Sănătăţii - ministrul Afacerilor Interne, Ordinul 30, am spus foarte clar la articolul 1, alineatul 2: 'În înţelesul prezentului ordin sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic'", a explicat Lucian Bode.

Potrivit acestuia, nu este prima oară când acest sindicat lansează astfel de apeluri, subliniind că majoritatea poliţiştilor îşi respectă jurământul.

"Vă dau exemplu: în perioada 2 - 25 până în 28 noiembrie, la nivelul Poliţiei Române au fost total sancţiuni contravenţionale aplicate 34.051. După ce au făcut apel să nu dea sancţiuni, total sancţiuni contravenţionale aplicate în intervalul 2 - 5 decembrie, la o săptămână distanţă, 40.890, deci a crescut cu 6.000. (...) În medie, 700-800 de sancţiuni pe zi legat de purtarea necorespunzătoare a măştii sau mască neconformă. Din data de 8 până astăzi, constatăm că media este undeva la 1.300 - 1.400 de sancţiuni aplicate zilnic. Aşadar, într-un argument, să le mulţumesc poliţiştilor care îşi respectă jurământul şi respectă uniforma de poliţist ", a evidenţiat Bode.

Rolul structurilor MAI, a reamintit el, nu este acela de a sancţiona cetăţenii, ci, în principal, de a contribui la limitarea răspândirii noului coronavirus.