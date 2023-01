Poliția Sectorului 6 susține că ASPA nu intervine pentru a captura maidanezi. Din 85 de sesizări, s-au prezentat doar la 7

Autoritățile susțin că, până în prezent, din cele 85 de sesizări trimise către ASPA, prinzătorii s-au prezentat doar la șapte dintre ele, se arată într-un comunicat.

Mai mult decât atât, astăzi, 24 ianuarie, pe câmpul unde Ana Oros a fost atacată de câini, încă erau maidanezi. Polițiștii i-au fotografiat și au sesizat ASPA prin dispecerat.

Un recensământ al câinilor fără stăpân trebuia să fie realizat până în 2022, însă acesta nu a fost finalizat nici până în prezent.

Salariile șefilor și angajaților ASPA

Potrivit grilei de salarizare publicate pe site-ul Autorității pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, directorul general încasează un salariu de 16.917 lei, la care se adaugă un spor pentru condiții vătămătoare de 1.456 lei.

Un director adjunct are un salariu de 14.919 lei pe lună, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 1.907 lei, un şef serviciu căștigă 9.690 lei/lună plus spor de condiții vătămătoare de 1.238 lei, un consilier primește lunar 5.899 lei/lună, plus spor de condiții vătămătoare de 754 lei.

În același timp hinghierii (muncitori necalificați) au un salariu de 3.631 lei/lună plus spor de condiții periculoase de 464 lei, iar un şofer are 4.093 lei/lună plus spor de condiții periculoase de 523 lei, arată sursa citată.

Totodată, un referent cu studii superioare are 6.242 lei, cu spor de 798 de lei condiții periculoase, în timp ce un șef de birou are un salariu de 9.074, plus un spor de 1.160 lei, condiții vătămătoare.

Un inspector de specialitate câștigă 6.193 de lei plus un spor de 792 de lei pentru condiții vătămătoare.

Tot personalul mai are în plus la salariu o indemnizație de hrană de 347 lei/lună proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Sumele reprezintă salariul brut, din care sunt scăzute contribuțiile la stat.

Numărul vizat de câini sterilizați și microcipați: șapte câini/pe zi

ASPA se așteaptă să identifice/înregistreze în RECS și să sterilizeze între un minim de 100 de câini mascul și 100 de câini femele pe lună, conform contractului cadru pe 24 de luni aflat în vigoare, în valoare de circa 1,3 milioane de lei. În medie ar fi vorba despre aproximativ șapte câini pe zi, care să fie sterilizați și apoi identificați prin microcip și înregistrați în baza de date.

În total, pe durata celor doi ani, ar urma să fie sterilizați și apoi identificați/înregistrați între 4.800 și 5.000 de câini.

Dată publicare: 24-01-2023 15:19