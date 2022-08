Poliția Animalelor a făcut vizite locuitorilor unei comune din Botoșani. Oamenii nu au primit amenzi, ci sfaturi

Au fost însoțiți de voluntarii unui ONG, care au adus cuști, zgărzi şi hrană pentru animale. Unele patrupede erau slăbite sau de-a dreptul bolnave, așa că au fost duse la medic, pentru îngrijiri.

Aproape 100 de localnici din comună Dimăcheni i-au primit pe poliţişti şi pe voluntari în curţile lor. Au primit cuști noi, hrană, obiecte pentru îngrijire, dar și sfaturi despre cum să îngrijească mai bine animalele de companie.

Daniel Bejinariu, medic veterinar: „Mulți sunt în mediul rural care consideră că este destul un lanț pentru un câine. Că e destul un bol cu mâncare – dar nu îi dă apă. (...) Au fost şi foarte mulţi copii. Am întâlnit un copil care mi-a spus că mama nu îl lasă să dea apă la câine. Şi i-am explicat că un animal suferă de sete ca şi noi. Că are un organism şi el şi are nevoie de apă".

Au fost evaluate în total 65 de animale de companie, iar unele au ajuns în cabinetele veterinare, pentru îngrijiri. Este şi cazul unei căţeluşe, care se afla în stare gravă, deshidratată şi înfometată.

Localnicii au fost sfătuiţi şi să îşi sterilizeze animalele şi să nu le abandoneze.

Delia Nenişcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: „Oamenii au fost foarte încântaţi atât de faptul că au primit sfaturi cât şi obiecte utile pentru îngijirea animalelor pe care le deţin"

În perioada următoare, voluntarii şi poliţiştii vor merge şi în alte sate din judeţul Botoşani.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 30-08-2022 08:24