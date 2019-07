Elevii care merg la facultate înainte să termine liceul. "E o formă de fidelizare"

În prag de admitere, universităţile au dat startul unor campanii inedite de atragere a viitorilor studenţi.

În Iaşi şi Cluj, tinerii sunt invitaţi să testeze o săptămână de studenţie şi primesc gratuit masa şi cazare.

La şcoala de vară de la Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" s-au înscris 50 de elevi, majoritatea absolvenţi de liceu.

Elevă: "Am terminat clasa a 12-a, am dat BAC-ul. Am vrut să văd cum e viaţa de student, să văd dacă rămân la această facultate sau dacă îmi schimb opţiunea."

Reporter: Vrei să testaţi viaţa student?

Elev: Da, cu atât mai mult cu cât vreau să urmez cariera de profesor."

Astăzi, tinerii au participat la cursuri de germană, limbă pe care vor să o înveţe la viitoarea specializare.

Ana Pălimariu, profesor: "Această şcoală de vară vine în întâmpinarea nevoilor elevilor din oraşele învecinate, pentru a face cunosctinta la prima mână cu universitatea noastră."

La Şcoala de vară de la Facultatea de Economie, alţi 50 de elevi au fost primiţi într-o sală modernă în care învaţă actualii studenţi.

În campania de recrutare s-au înscris şi elevi din ultimul an de liceu.

Roxana este din Vaslui şi a intrat în clasa a 12-a. Merge la cursuri, la simulări de examene, sta în cămin, ia masa la cantină şi se bucura, pentru o săptămână, de viaţă de student.



Roxana Dodu, elevă: "Mă ajută pentru că astfel cunosc zona în care voi învăţa de la anul şi profesorii"

Mihaela Onofrei, prorector UAIC: ”Fără îndoială este o formă de fidelizare, pentru că mulţi copii care au fost la aceste şcoli de vară au devenit studenţi."

Foarte căutată este şi medicină veterinară cu predare în limba engleză.

Vasile Vinţu, rector USAMV Iaşi: "Medicina veterinară este o profesie liberală care funcţionează după un curriculum european/ei pot profesa oriunde în interiorul şi în afara ţării"

Anna Soos, prorector UBB Cluj: "Îi chemăm pe elevii de liceu să participe la activităţi extracuriculare de la universitate, să facă cunoştinţă cu acele clădiri, chiar cu cămine unde sunt cazaţi şi ei ca şi studenţii noştri/fac cursuri, seminarii."

Şi Universitatea Politehnică din Bucureşti spera să ia cei mai buni absolvenţi de liceu de pe piaţă. Peste câteva zile începe perioada de înscrieri online. Până atunci viitorii boboci sunt aşteptaţi la meditaţii.

Prof. univ. Mihnea Costoiu, prectorul UPB: "Aşteptam, ca în fiecare an, circa 6000 de tineri la pregătiri şi circa 10000 la examenul de admitere. Anul trecut, media generală de admitere, media mediilor, a fost 8,56."

Politehnica a primit recent 25 de milioane de euro prin Banca Europeană de Investiţii, pentru reamenajarea campusului.

