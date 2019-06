Plantațiile de lavandă, luate cu asalt de turiști: "Mereu mi-am dorit să văd"

Parfum îmbietor de lavandă, un mov de ilustrată poştală şi multă linişte.

Aşa au stat lucrurile la ''Festivalului Lavandei'' organizat în judeţul Mureş, unde mii de iubitori de frumos, s-au aventurat în lanurile înflorite, şi s-au fotografiat în voie în peisajul de poveste.

La 20 de kilometri de Târgu Mureş, satul Mădăraș a părut neîncăpător pentru miile de oameni veniţi să admire lanurile de lavandă care se întind pe mai bine de 5 hectare.

Întrebuinţările ei în medicină şi cosmetică sunt cunscute încă din antichitate însă omul modern a mai găsit una, pur estetică: fotografia.

Ovidiu Roşca, proprietar: "Veneam aici cu prieteni cu rude şi erau impresionaţi total, adică părea foarte interesantă ideea cu lan de lavandă cu acest sat pitoresc, cu priveliştea asta frumoasă, chiar cu lanul de lavandă şi simţeau relaxare, mirosul, zumzet de albine, plimbare au zis că a fost o zi superbă, am zis hai să facem un eveniment."



Borbely Bela, proprietar: "Doi ani am învestit, anul trecut ne-a venit ideea să vedem dacă sunt interesaţi de un festival. A fost mulță lume şi am văzut că le place la oameni, şi acum e plin. Lavanda încercam noi să o procesăm. Am hotărât să facem o distilerie."

Turist: "Era un lucru pe care mi-l doream. Să văd pe viu o plantaţie de lavandă. Sunt foarte fericită, mirosul, păcat că nu se transmite, e super."



După o plimbare relaxantă, oaspeţii au cumpărat miere, îngheţată sau pur şi simplu buchete de lavandă.

Rozalia Szanto, producător miere de lavandă: "Lavanda macerată în miere, se face o infuzie, se strecoară şi se pune în borcane. Astăzi am vândut majoritatea miere de lavandă. Este foarte bună şi gustoasă. E mai aromată."



Din lavandă se fac inclusiv siropuri pentru prăjituri şi limonadă. Evenimentul se va încheia duminică.

