Uleiul de lavandă, la mare căutare. Prețul unei sticluțe ajunge chiar și la 50 de lei

Pro TV

Afacerile cu lavandă au înflorit la noi în țară și pe lângă ele au început să apară inevitabil și distilerii moderne, care obţin din gingașele flori mov ulei și apă florală.

Așadar, să nu vă mire dacă pe eticheta produselor veți citi în loc de Provence zona de proveniență Aiud, Ocna Mureș sau Cluj-Napoca.

Pentru distileria lui, Iakob din Ocna Mureş a adus utilajele din Franţa şi a plătit 17.000 de euro. Cu ajutorul aburilor, transformă florile de lavandă în ulei şi apă florală.

Ioan Iakob, proprietar distillerie: „Am ales să amenajez distilierea observând că se extinde numărul cultivatorilor. Noi am distilat mentă, lavandă, cetină de brad."



La distileria lui se programează şi producători care îşi transformă în produse florile şi obţin astfel un preţ mai bun. O doamnă din Sibiu, inginer chimist, a investit în urmă cu un an într-o cultură de lavandă pe un hectar, iar acum îşi prelucrează recolta.



Liliana Nicola, clientă: „Valențele lavandei sunt foarte mari, este un produs care se poate folos şi în medicină, în cosmetice, detergenţi, decoraţiuni. A fost un an bun pentru lavandă şi calitatea uleiului este foarte bună."

În Aiud, cultivatorii de lavandă s-au unit într-o asociaţie şi au cumpărat împreună un utilaj pentru distilare.

Citește și Planta care va fi culeasă pentru a doua oara în acest an. Profituri mari pentru fermieri

Adrian Oniga, producător: „Am zis să facem mult mai mult decât să vindem plante la ghiveci sau săculeţi de lavandă. La uleiul de lavandă este cerere foarte mare."

Călin Radu, preşedintele asociaţiei: „Distilată are un plus valore. E de cel puţin 20 de ori mai bine plătită."



Rareş Patronea, producător lavandă: „În primul an am făcut săculeţi de lavandă şi din anul doi am început să procesăm lavanda. Începe să se caute, oamenii au dorit ceva mai mult de la această cultură."

Distilarea lavandei este un proces îndelungat, de câteva ore, dar în final preţul obţinut este mulţumitor. De pildă, o sticluţă de ulei de plajă cu aroma de lavandă costă între 15 şi 50 de lei. În distilerii se pot prelucra şi alte plante cum ar fi menta sau busuiocul.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer