Potrivit datelor rezultate din platforma de evaluare digitalizată, rezultatele sunt înainte de soluţionarea contestaţiilor, scrie Agerpres.

La proba scrisă s-au prezentat 4.600 de candidaţi, din totalul celor 4.620 eligibili pentru participare. Examenul a fost organizat în 42 de centre de concurs, dintre care două în municipiul Bucureşti.

Candidații au susținut un test standardizat

Proba a vizat evaluarea cunoştinţelor de management şi legislaţie şcolară şi a constat în rezolvarea unui test standardizat cu 20 de itemi, fiecare având patru variante de răspuns şi un singur răspuns corect. Candidaţii au avut la dispoziţie maximum 60 de minute.

Nota minimă pentru promovarea probei a fost 7, iar rezultatul obţinut va fi inclus în media finală a concursului. Candidaţii pot contesta nota în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Subiectele au fost elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare (CNCE), iar evaluarea s-a realizat digitalizat, pe o platformă dedicată.

Testul a inclus întrebări din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, fiecare cu o pondere de 25%. Alte întrebări au vizat volumul "Leadership şi management educaţional. Teorii şi practici actuale", de T. Bush (20%), lucrarea "Învăţarea vizibilă", de John Hattie (10%), Profilul profesional al managerului şcolar (10%) şi Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional din România pentru învăţământul preuniversitar (10%).

Interviurile vor avea loc în noiembrie

Vor urma, ca etape în cadrul concursului, evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale şi a proiectelor planurilor de acţiune de către comisiile de interviu (în perioada 21 octombrie - 4 noiembrie) şi desfăşurarea probei de interviu, în perioada 12 - 27 noiembrie. Afişarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este programată în data de 9 decembrie.