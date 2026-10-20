Potrivit sursei citate, este vorba de patru dosare penale de evaziune fiscală, 14 percheziţii având loc în Gorj şi una în Dolj, potrivit Agerpres.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada 1 ianuarie 2022 - 30 august 2026, persoanele vizate ar fi omis să evidenţieze, în tot sau în parte, în actele contabile ale societăţilor comerciale pe care le administrează, veniturile obţinute din prestarea unor activităţi artistice, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este în curs de estimare. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi luarea măsurilor legale care se impun”, transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj într-o informare de presă.

Cercetările se desfăşoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.