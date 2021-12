Peste 3.000 de steaguri au fost arborate în tot orașul Caracal de 1 Decembrie

Spectacol 1 Decembrie în Oltenia! 3.000 de steaguri au fost arborate în tot orașul Caracal astăzi, adică un steag la 10 locuitori.

Tricolorul flutură la balcoanele blocurilor și instituțiilor, pe mașini sau în magazine. Steagurile au fost cumpărate de primărie, dar și de asociațiile de proprietari.

La fiecare balcon flutura un tricolor, chiar şi la locuinţele celor plecaţi în străinătate.

Localnică: ”Chiar îmi doresc unul pentru acasă pentru balconul meu”.

Reporter: Ați mai arborat vreodată steagul?

Localnică: „Nu niciodată…și este o mare onoare”

Fiecare asociaţie de proprietari a cumpărat în medie 100 de steaguri. Preţul unui steag este de aproximativ 10 lei.

Președinta Asociaţie de proprietari: ”S-au mobilizat și proprietarii și acolo unde nu am găsit unde sunt plecați din localitate sau în afara țării am inventat noi. Am legat steagul ca să treacă și pe la geamul acelui român care nu este în țară”.

Localnicii mărturisesc că mândria celor din Caracal era şi în trecut, dar nu au găsit steaguri pe care să le cumpere.

Iulian Ghițulescu, localnic: ”Vă rog să mă credeți că prin arborarea steagului simt o dragoste pentru țara noastră pentru că suntem români și vrem cu adevărat să o iubim”.

Ion Doldurea, primar Caracal: ”Noi serbăm ziua națională și este o zi așa importantă pentru noi toţi romnii că trebuie să o marcăm într-un fel anume. Primăria a investit enorm de puțin, undeva la 10 mii de lei, restul aparțin asociațiilor, societăților comerciale și bine înțeles cetățenilor”.

Autorităţile locale vor să transforme Caracalul într-un simbol al Marii Uniri aşa că anul viitor, merg şi mai departe. Vor să dubleze numărul steagurilor.