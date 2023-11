Au venit în România ca să scape de sărăcie prin muncă. Topul județelor și al domeniilor în care lucrează 135.000 de străini

În toamna acestui an, în România erau angajați peste 135.000 de muncitori străini, potrivit datelor Inspecției Muncii transmise la solicitarea Știrile PROTV.

Împinși de salariile mici, cetățenii din state precum Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh sau Filipine, migrează în număr tot mai mare către state mai dezvoltate.

Numărul de cetățeni străini care pot veni să lucreze în România este stabilit de Guvern. În anul 2022, politicienii au dublat contingentul de muncitori străini care pot fi aduși din afara Uniunii Europene (UE), ajungându-se la 100.000, prag care a rămas și în anul 2023. În anul 2022, potrivit datelor, angajatorii români au încheiat peste 96.000 de contracte noi.

În schimb, în anul 2024, Guvernul vrea să mărească acest prag la 140.000 de cetățeni străini din afara UE care pot veni să muncească în țara noastră, respectiv 1,8 % din totalul angajaților.

Din datele de la Ministerul Muncii, reiese că în toamna anului curent, peste 80% dintre angajații străini activi pe piața locală a muncii provin din 20 de state.

Topul țărilor din care provin angajații străini

Ţara din care România a atras cel mai mare număr de angajaţi străini este Nepal, numărul lor ridicându-se la 21.753 la finalul lunii septembrie al acestui an. Clasamentul este completat de Sri Lanka, de unde sunt 16.257 de angajați şi de Turcia, de unde sunt 10.936 de angajați.

La nivelul primelor zece state de provenienţă a celor mai mulţi angajaţi străini se observă că şase sunt din Asia, respectiv Nepal, Sri Lanka, India (9.121 angajați), Bangladesh (5.458 angajați), China (3.546 angajați) şi Pakistan (3.060 angajați).

Cetățenii din astfel de state fug de condițiile de trai și salariile și căută să își construiască un nou viitor în Europa.

Spre exemplu, un muncitor din Nepal are în țara sa un salariu mediu net de 195,46 de euro, în timp ce un muncitor din Sri Lanka are un salariu mediu net de 169,14 și unul din Bangladesh are 222,86 euro, potrivit countrycassette.com.

În România, ei pot ajunge la un salariu mediu de 923,97 euro, așa cum reiese din datele pe luna septembrie ale INS.

Din Europa, singurele țări care au intrat în top zece sunt Ucraina (8.106 angajați) și Republica Moldova (7.762 angajați). Țări care sunt membre UE nu există în top 10 state din care provin angajații străini de pe piața locală, în condițiile în care în 2022 se afla Italia (aflată acum pe locul 11).

La mijlocul lunii septembrie, în România lucrau 135.094 de cetățeni străini, conform datelor obținute de la Inspecția Muncii. Cei mai mulți angajați provin din 20 de țări, respectiv:

Foto: Inspecția Muncii

Top 10 județe în care lucrează cei mai mulți muncitori străini

Până la finalul lunii septembrie, în București aveau încheiat un contract de muncă activ 47.121 de cetățeni străini, potrivit datelor furnizate de Inspecția Muncii, adică 34,88% din numărul total de muncitori străini care lucrează în România. Pe locul al doilea se numără Ilfov, cu un număr de 13.609 de contracte de muncă active și pe locul trei este Timiș, cu 7.280 de contracte active.

La polul opus se află județele Covasna (246 contracte active), Vaslui (404 contracte active) și Harghita (421 contracte active).

Top 10 județe în care muncesc cetățeni străini sunt:

1. București - 47.121

2. Ilfov - 13.609

3. Timiș - 7.280

4. Constanța - 7.087

5. Cluj - 6.042

6. Brașov - 4.645

7. Iași - 4.314

8. Arad - 4.064

9. Bihor - 3.619

10. Argeș - 3.507

Domeniile în care activează

Cei mai mulţi angajaţi străini din România, respectiv 27.394, lucrează în industria prelucrătoare. Din totalul forței de muncă importate, 19,48% erau angrenați în sectorul construcțiilor, iar 11,49% lucrau în HoReCa, potrivit datelor de la Inspecția Muncii.

Astfel, până la mijlocul lunii septembrie activau în construcții 26.325 de străini. Un număr de 20.301 lucrau în comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, în restaurante lucrau 15.526 de cetățeni străini și în activități de servicii administrative și activități de servicii suport activau 10.643 de străini.

Cele mai multe locuri de muncă vacante, potrivit angajatorilor, sunt în construcții și clădiri rezidențiale, peste 46.000, așa cum a arătat Știrile ProTV.

Top 10 domenii cu cei mai mulți angajați străini

1. Industria prelucrătoare - 27.394

2. Construcții - 26.325

3. Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor - 20.301

4. Hoteluri și restaurante - 15.526

5. Activități de servicii administrative și activități de servicii suport - 10.643

6. Transport și depozitare - 7.160

7. Activități profesionale, științifice și tehnice - 6.020

8. Informații și comunicații - 4.209

9. Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare - 2.193

10. Sănătate și asistență socială - 1.848

