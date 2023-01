Tot mai mulți muncitori străini decid să se stabilească definitiv în România. Ce îi determină să facă asta

Cum forța de muncă locală lipsește, angajatorii au cerut, anul trecut, peste 100.000 de lucrători din afara Uniunii Europene.

Într-un abator din apropierea Capitalei lucrează 70 de muncitori străini. Cei mai mulți au venit din Sri Lanka și și-au adus aici și soțiile.

Dhananjani sau Dana cum îi spun acum colegii români a venit în decembrie. S-a căsătorit recent acasă, unde era profesoară de limba engleză, dar la noi însă câștigă mai bine.



Dhananjani Fernando, muncitor străin: „Îmi place clima și îmi place țara aceasta. Am visat să vin într-o zi într-o țară europeană”.

Soțul ei, Dinesh, a învățat limba română de când e aici și e cucerit de mâncarea românească.

Dinesh Ranasinghege: „Este multă mâncare la cantină, sarmale, mămăligă, pilaf, carne. Toată îmi place. La mine în țară toată mâncarea e picantă, aici nu e picantă”.

Anil, este angajat în România de 5 ani deja. Iar de o lună colegă de muncă îi este chiar soția lui. Planul lor este să se stabilească definitiv aici.

Anil Pahala, muncitor străin: „În timpul liber mergem în București și călătorim. Am mers la Brașov, București, am fost deja în Timișoara. Îmi place serviciul meu și compania mea m-a ajutat să o aduc aici și pe soția mea”.

Peste 100.000 de cetățeni din afara Uniunii Europene se află în România

În România sunt 117.000 de cetățeni din afara Uniunii Europene care au un permis de ședere valabil, arată datele Inspectoratului General pentru Imigrări.

În 2022, angajatorii au cerut aproape 140.000 de avize de angajare, cu 40% peste limita stabilită de Guvern. Iar nevoia cea mai mare este în domeniul construcțiilor, unde sunt cel putin 27.000 de cereri. In ciuda solicitarilor, contingentul a rămas tot de 100.000 de muncitori non UE și pentru acest an.

Elena Panțiru, Cofondator Patronatul Importatorilor de forță de muncă: „Din 28 noiembrie, noi avem o lege care, la schimbarea de angajator, un cetățean străin care este pe teritoriul României și se mută la alt angajator consumă din contingenul de 100.000, ceea ce nu se întâmpla până acum. Contingentul ăla de 100.000 pe care noi îl avem va fi epuizat cred că până la jumătatea lunii mai”.

Angajații străini de la noi plătesc contribuții identice cu cele plătite de români. Adică sănătate, somaj și pensie. Cu toate acestea, ei ar putea beneficia de pensie doar dacă devin rezidenți și au lucrat la fel ca cetățenii români. Dacă se întorc în țara de origine, pot beneficia de bani numai dacă există un acord cu România sau cu Uniunea Europeană. Deocamdată, se discută despre asta.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 27-01-2023 20:01